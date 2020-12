Ein Album als Produkt einer toxischen Beziehung - die ist aber gleichzeitig für den Erfolg von Ike und Tina Turner verantwortlich.

Das erste Kennenlernen

Das Jahr 1956. Es ist die eine, schicksalhafte Begegnung, die Tina Turner Fluch und Segen zugleich einbringt. In einem Nachtclub lernt Anna Mae Bullock - so heißt sie damals noch - Ike Turner kennen, Musiker der Band Kings of Rhythm. Irgendwann wird ihr selbst ein Mikro in die Hand gedrückt. Ike Turner ist überrascht von Annas kräftiger Stimme. Am Ende des Tages ist sie Bandmitglied.

Der Schein trügt

Was anfangs als Gesangsunterricht getarnt ist, entwickelt sich schnell zu einer romantischen Beziehung zwischen Ike und Anna. Und es sieht rosig aus: Kind, Hochzeit, erste musikalische Erfolge. So wird aus Anna Tina Turner. Eigentlich ein Traumstart für die talentierte Sängerin - doch die folgenden Jahre mit Ehemann Ike werden alles andere als einfach.

Trotz Zweifel an dieser ungesunden Arbeits- und Privatbeziehung folgen zahlreiche Hits und Alben. Mit "Workin‘ Together" ist das Duo auf seinem kommerziellen Höhepunkt - eine wilde Mischung aus Covern und Eigenmaterial.

Was unsere SWR1 Musikredaktion von diesen Covern hält und wer dieser rätselhafte Eki Renrut ist, der in der Produktion von "Workin‘ Together" mitmischt - das erfahren Sie in der neuesten Ausgabe des SWR1 Meilenstein-Podcasts.