Welttournee, Kinofilm, neues Album

Im kommenden Jahr wird Robbie Williams auf Welttournee in Deutschland spielen. Außerdem hat der Superstar einen Kinofilm am Start und es stellt sich die Frage, ob wir vielleicht sogar auch ein neues Robbie-Album erwarten dürfen.

Sieben Konzerte in Deutschland Robbie Williams geht 2025 auf Welttournee

Im Januar startet Robbie Williams seine Welttournee in Südafrika. Nach Deutschland kommt er Ende Juni. Sieben Konzerte wird er bei uns spielen. Aus rheinland-pfälzischer Sicht sind das Auftaktkonzert in Gelsenkirchen am 25. Juni und das Abschlusskonzert am 10. August am nächsten dran. Der Ticketvorverkauf beginnt am Freitag, den 15. November um Punkt 11 Uhr. Die Ticketpreise liegen zwischen 90 und 160 Euro.

Alle Deutschland-Konzerte von Robbie Williams 2025

25. Juni: Gelsenkirchen, Veltins-Arena

30. Juni: Hannover, Heinz-von-Heiden-Arena

9. Juli: Leipzig, Red-Bull-Arena

21. Juli: Berlin, Waldbühne

22. Juli: Berlin, Waldbühne

26. Juli: München, Olympia-Stadion

10. August: Frankfurt, Deutsche-Bank-Park

Robbie Williams kommt 2025 ins Kino

Damit nicht genug. Schon am 2. Januar kommenden Jahres kommt auch Robbies neuer Spielfilm "A Better Man – die Robbie-Williams-Story" raus. Das herausragende Merkmal, nicht nur auf dem Kinoplakat, so SWR1 Musikredakteur Dave Jörg ist wohl ein Affe: "Die Figur von Robbie Williams, deren Leben erzählt wird, also von seiner Kindheit über die Zeit bei Take-That bis zu deinen Erfolgen als Solokünstler, ist kein Mensch, sondern ein Affe."

Durchgeknallt aber passend Robbie wäre als Tier ein Affee

Regie führt Michael Gracey, den wir aus "The Greatest Showman" mit Hugh Jackmann kennen. Dass es um einen Affen geht, hält SWR1 Musikredakteur Dave Jörg für: "Komplett durchgeknallt, aber es passt irgendwie."

Michael Gracey soll Robbie im Vorfeld des Films die Frage gestellt haben, welches Tier er verkörpern würde. "Robbie Williams hat kurz überlegt und gesagt: Ich bin ein Affe, der auf der Bühne fürs Publikum eine Show macht." Also eine Metapher für ihn als Entertainer. Fest steht, der Affe im Film kommt aus dem Computer und das Publikum in Toronto ist bei einer Vorführung komplett ausgeratet, so Jörg weiter.

Better Man | Official Teaser Trailer (2024 Movie) – Robbie Williams, Michael Gracey, Jonno Davies

Gibt es 2025 neue Musik von Robbie Williams?

Die gute Nachricht: So lange müssen seine Fans nicht mehr warten. Der Soundtrack zum Film "A Better Man" kommt schon am 27. Dezember raus. Darauf gibt es zwar keine neuen Titel von Williams, dafür aber viele seiner Hits neu aufgenommen und auch neu arrangiert.

Robbie Williams Klassiker Pop und Poesie: "One for my Baby"

In Sachen neue Songs von Robbie Williams hat SWR1 Musikredakteur Dave Jörg aber zum Schluss auch noch gute Nachrichten: "Robbie hat seit Anfang des Jahres darüber gesprochen, dass er an einem neuen Studioalbum arbeitet. Das könnte also 2025 auch kommen!"