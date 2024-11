per Mail teilen

Der Titel "Angels" ist für Robbie Williams als Solo-Künstler der ganz große Durchbruch. Für den Song bezahlt Robbie gerade mal 7.500 britische Pfund.

Robbie hört "Angels" zuerst in Dublin

Im Dezember 1996 ist Robbie Williams in Dublin. In einem Pub trifft er den irischen Musiker Ray Heffernan. Sie trinken das ein oder andere Bier und gehen später beide noch zu Heffernan, wo sie gemeinsam Musik machen. Sie spielen sich einander Songideen vor und lassen dabei ein Aufnahmegerät – ein Diktaphon – laufen. Im Laufe des Abends spielt Heffernan Williams seinen Song "Angels Instead" vor.

Darum geht es in "Angels Instead"

"Angels Instead" ist ein ziemlich trauriger Titel, mit dem Ray Heffernan seine Freundin trösten wollte. Sie hatten vorher ein ungeborenes Kind verloren. Im Song geht es darum, dass immer, wenn ein Kind vor der Geburt stirbt, ein Engel geboren wird.

Aus "Angels Instead" wird die Hymne "Angels"

Mit den Aufnahmen dieses Abends fährt Robbie Williams zu seinem Produzenten Guy Chambers. Für sein erstes Soloalbum wollen sie den Titel nehmen. Sie verändern einiges am Text und fügen den Refrain hinzu. Als Komponisten tragen sie sich selbst ein, denn sie sind der Meinung, etwas völlig Neues geschaffen zu haben.

Robbie Williams bekommt kalte Füße

Kurz vor der Veröffentlichung haben beide dann wohl ob der Parallelen zum Ray Heffernan Song "Angels Instead" kalte Füße bekommen. Sie gehen nochmal auf den Iren zu und kaufen ihm die Rechte an seiner Songvorlage ab. Sie geben Heffernan 7.500 Pfund. Eine ziemlich lächerliche Summe. Nun sind sie rechtlich wirklich die Komponisten des Stücks.

Robbie Williams - Angels

Hefernan und "Angels" heute

Als der Ire nach dem Erfolg von "Angels" merkt, was für einen Fehler er gemacht hat, ist er natürlich zunächst verzweifelt. Heute, in der Rückschau, hat er seinen Frieden damit gemacht. Er habe zwar viel Geld verloren, sagt er, andererseits habe ihm der Titel doch einige Türen zu Verlagen geöffnet. Und damit habe er dann doch noch das ein oder andere Pfund verdient, so Heffernan.