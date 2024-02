Der britische Sänger und Teenie-Schwarm Robbie Williams feiert seinen 50. Geburtstag. Mit dem Älterwerden hat er kein Problem, solange er noch weiter auf der Bühne stehen kann.

Am 13. Februar 2024 wird Robbie Williams 50 Jahre alt. SWR1 Musikredakteurin Nina Waßmundt hat zu seinem Ehrentag auf seine turbulente Karriere zurückgeschaut.

Mit der Boyband "Take That" startete Robbie Williams als Sänger durch, später war er auch als Einzelkünstler erfolgreich. Leo Baron © Farrel Music Ltd

Robbie will noch so lange wie möglich auf der Bühne stehen, denn das gibt seinem Leben einen Sinn, und macht ihn glücklich. Solange er Fans hat, die gerne zu seinen Konzerten kommen, geht es ihm gut. Ansonsten gibt ihm seine Familie, bestehend aus seiner Frau Ayda Field und seinen vier Kindern, Antrieb und Kraft. Sie leben zusammen in Los Angeles und im Berner Oberland, in der Schweiz. Auf Instagram zeigt er sich manchmal ganz privat und lässt die Fans quasi durch das Schlüsselloch schauen. Da hört man zum Beispiel, wie Papa Robbie seine Kinder ins Bett bringt und ihnen noch ein Schlaflied vorsingt.

Robbie Williams' Leben ist wie eine Achterbahn

Aber so glücklich war er nicht immer. Sein Leben war immer ein Auf und Ab. Angefangen hat seine Karriere mit der Boyband Take That in den 1990ern, die ihn schlagartig mit 16 Jahren berühmt machte und zum Schwarm tausend kreischender Teenager werden ließ.

1995 verlässt er die Band und stürzt total ab. Von da an folgen Alkohol, Drogen, Affären und Depressionen. Das alles verarbeitet er auf seinem ersten Soloalbum "Life Thru A Lens", das 1997 erscheint. Vor allem der Song "Angels" ändert sein Leben komplett. Er wird zum Welthit und legt den Grundstein für eine unglaublich erfolgreiche Solokarriere.

Balladen liegen ihm besonders. Zum Beispiel eben "Angels", die Ballade, in der er davon singt, Engel lieben zu wollen. Das trifft den Nerv von Millionen Menschen. Ähnlich ist es mit seiner der Ballade "Feel". Da singt er von der Suche nach der Liebe und zeigt sich sehr verletzlich.

Er ist und bleibt ein Entertainer – nur weniger durchgeknallt

Von diesen Unsicherheiten lässt er sich aber nicht unterkriegen. Er kann auf der Bühne richtig abfeiern und ist ein super Alleinunterhalter. Seine Fans lieben ihn gerade für diese Offenheit und Verrücktheit, die er auf der Bühne zeigt und auch für seinen Humor. Der hat ihn auch in manchen schweren Phasen echt gerettet.

Sein Sound ist irgendwo zwischen Pop und Rock angesiedelt und auch abseits davon hat er einiges ausprobiert, wie Swing und Elektro. Mit seiner Musik hat er weltweit über 77 Millionen Platten verkauft. Zum Glück kommt er heute besser mit diesem Erfolg klar. Robbie selbst sagt von sich, dass er nicht mehr so durchgeknallt ist.

@robbiewilliams serenading me (and Poupette) in the kitchen while I bake gingerbread cookies

