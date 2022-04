Take That

Robbie Williams wurde mit der Boyband Take That zum Superstar und deshalb war das Entsetzten der Fans riesig, als er am 17. Juli 1995 aus der Band flog. Grund: seine Eskapaden und seine Drogensucht. Ohne Take That lief es für Robbie Williams gar nicht gut.

Robbie Williams solo

Sein Debütalbum "Life Through A Lense" verkauft sich eher mässig - die erste Single daraus "Old Before I Die" schien wie eine Vorwarnung, dass Robbie Williams bei seinem damaligen Lebensstil sicher nicht alt werden würde.

»Angels«

Aber da war dieser eine Song auf dem Album, den Robbie einem irischen Musiker in Dublin abgekauft hatte. Ray Heffernan erinnert sich nur allzu gut an diesen Nachmittag, an dem Williams plötzlich in den Pub kam, die beiden sich um Sinn und Verstand soffen und am nächsten Morgen um 6 Uhr eine erste gemeinsame Version von Angels ausnahmen. 7.500 Dollar zahlte Williams an Heffernan für den Song, der ursprünglich "An Angel Instead" hieß, und den Heffernan für sein totgeborenens Kind geschrieben hatte. Robbie Williams überarbeitete den Song mit seinem Lieblingskomponisten Guy Chambers und fertig war sein größer Hit, der sein Leben sehr nachhaltig verändert und der heute von ganzen Stadien mitgesungen wird.

Und Robbie Williams ist heute nicht mehr wieder zu erkennen. Glücklich verheiratet und zweifacher Vater. Nun – so sagt er – habe sein Leben einen Sinn.