Robbie Williams - "Sing When You’re Winning"

Mit "Sing When You’re Winning" beweist Robbie Williams im Jahr 2000 endgültig, dass er ein Weltklasse-Entertainer ist. Er streift das Boyband-Klischee ein für alle Mal ab und lässt die schweren Zeiten mit "Take That" hinter sich. "Supreme" oder das Duett "Kids" mit Kylie Minogue gehen um die Welt und markieren musikalisch ein neues Jahrtausend. Es sieht alles so gut aus, aber es wäre nicht Robbie Williams, gäbe es da nicht doch noch den ein oder anderen Skandal! Welche genau, darüber sprechen Michelle Habermehl, Stephan Fahrig und Katharina Heinius aus der SWR1 Musikredaktion.

Chrysalis Records (EMI) Titelliste: Let Love Be Your Energy Better Man Rock DJ Supreme Kids If It's Hurting You Singing for the Lonely Love Calling Earth Knutsford City Limits Forever Texas By All Means Necessary The Road to Mandalay