2001 singt Robbie Williams zusammen mit Nicole Kidman "Somethin' Stupid". Und die beiden schaffen einen Riesenhit damit. Dabei war eine frühere Version des Songs viel besser...

Als die Version von Robbie Williams und Nicole Kidman 2001 die Charts erobert, heben gleich die älteren Musikkenner die Finger und erklären den jungen Leuten, dass dieses Lied schon 34 Jahre früher ein Erfolg war und eigentlich auch viel besser ist als die neue Version.

Robbie Williams, Nicole Kidman - Somethin' Stupid

Richtig! Nancy und Frank Sinatra haben das verliebte Duett schon 1967 gesungen, wobei es ihnen überhaupt nichts ausgemacht hat, dass sie sich als Vater und Tochter im Lied romantisch anschmachten. Die beiden haben das Lied sowieso nicht ernst genommen. Bei den Aufnahmen machte Frank andauernd Faxen und Nancy lachte sich kaputt. Die Toningenieure ärgerten sich und mussten immer wieder von vorne anfangen.

Aber die Version von Nancy und Frank Sinatra war gar nicht das Original. "Something Stupid" stammt von dem Duo Carson and Gaile, ein singendes Ehepaar, das in den USA einigermaßen bekannt war. Das Lied hatte Carson Parks und seine Frau Gaile geschrieben. Das war 1966, also ein Jahr vor Nancy und Frank. Das klingt schon anders, langsamer, weniger lebendig – irgendwie lahm. Diese Version ist zwar das wirkliche Original, aber es klingt nicht gut. Es wurde kein Hit. Die Version der Sinatras haucht dem Lied erst Leben ein und ist mit Recht die langlebige Version.