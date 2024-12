In altbewährter Tradition gibt es in der letzten Folge vor Weihnachten eine Spezialausgabe: Drei Personen aus der Redaktion dürfen einen ganz persönlichen Meilenstein vorstellen.

In diesem Jahr wird es im Meilensteine XMAS-Special definitiv rockig und schrill und als Garnierung gibt es noch eine dicke Portion Synthies oben drauf. Den Start in dieses Special macht Musikredakteur Stephan Fahrig mit dem Soloalbum des Van-Halen-Sängers David Lee Roth.

Die volle, bunte Packung 80er-Rock: David Lee Roth und "Eat 'Em And Smile"

Für David Lee Roth ist "Eat 'Em And Smile" 1986 sein erstes Soloalbum nach der Trennung von der Band Van Halen. Und für Musikredakteur Stephan Fahrig stimmt auf diesem Album ganz viel. David Lee Roth ist hier stimmlich in seiner Bestform, erklärt Stephan. Außerdem hat er sich ganz wunderbare Musiker für sein Soloalbum dazugeholt. Gitarrenikone Steve Vai spielt mit und auch Basslegende Billy Sheehan.

Gemeinsam haben sie eine wundervolle Rockplatte gemacht, die die Rockmusik auf ein neues Level gehoben hat. Und Sänger und Paradiesvogel David Lee Roth ist so schrill und bunt, auch in den Videos, das alles zusammen einfach nur ganz viel Spaß macht.

Das alles zusammen, das ist für mich das komplette Rock-Spaß-Paket!

Schon im Intro zu "Yankee Rose" hören wir, was für ein Ausnahmegitarrist Steve Vai ist. Im Song hören wir, wie sich David Lee Roth mit seiner Gitarre unterhält. Ein sagenhaftes Stück Musikgeschichte. Das sind diese verrückten Sachen, die wir auf "Eat 'Em And Smile" hören, die zum einen beeindruckend sind und zum anderen auch zeigen, was für Ausnahmetalente diese Musiker sind, die David Lee Roth für sein Soloalbum da zusammengeholt hat.

Warner Bros. Eat 'Em And Smile Label: Warner Bros. Titelliste: Yankee Rose Shy Boy I'm Easy Ladies' Nite in Buffalo? Goin' Crazy! Tobacco Road Elephant Gun Big Trouble Bump and Grind That's Life

"Voices & Images" von Camouflage und eine Weihnachtsüberraschung

Dave Jörg, unser inoffizieller 80er-Experte, hat für dieses Weihnachtsspecial eine seiner absoluten Lieblingsplatten mitgebracht. Die ist natürlich aus den 80ern und kommt von der deutschen Band Camouflage.

Auch nach 40 Jahren Bandgeschichte ist die Gruppe immer noch sehr aktiv. In diesem Jahr waren sie auf großer Jubiläumstour – das hat Dave Jörg sich natürlich nicht nehmen lassen und sie sich gleich zweimal live angeschaut, in Frankfurt und in Berlin.

Die zu sehen, ist für mich immer sehr emotional! Ich habe wirklich alle Touren seit der ersten 1988 gesehen – war bei allen dabei!

Mit ihrem Song "The Great Commandment" vom Album "Voices & Images" haben Camouflage damals auch international einen Hit gelandet. Eine echte Weihnachtsüberraschung hat Moderatorin Katharina Heinius in dieser Folge geschafft, als sie Camouflage-Fan und Musikredakteur Dave Jörg während der Podcast-Aufzeichnung mit einem plötzlichen Anruf von Heiko Meile von Camouflage überrascht hat.

Gemeinsam sprechen Katharina Heinius, Dave Jörg und Heiko Meile über die Anfänge von Camouflage, natürlich über das Album "Voices & Images", dessen Entstehung und auch über die Verbindung und die Gemeinsamkeiten zu den Weltstars von Depeche Mode.

Das war eine Offenbarung für mich!

Metronome Records Voices & Images Label: Metronome Records Titelliste: That Smiling Face Helpless Helpless Neighbours The Great Commandment Winner Takes Nothing Strangers' Thoughts From Ay To Bee Where Has The Childhood Gone Music for Ballerinas I Once Had A Dream They Catch Secrets Pompeji

Die musikalische Reise durch die USA: Foo Fighters – "Sonic Highways"

Das letzte Album im Weihnachtsspecial ist nicht aus den 80ern, sondern (erst) gut zehn Jahre alt. Die musikalische Reise durch die USA heißt "Sonic Highways" und kommt von den Foo Fighters. Für Musikredakteur Johannes Heuft legt dieses Album einfach einen Schalter um und katapultiert ihn in seine Teenager-Zeit zurück, genauer gesagt in das Jahr 2015. Und damit auch in das Jahr, in dem Johannes zum ersten Mal auf einem Festival war.

Der Openersong des Albums "Something From Nothing" steht dabei sinnbildlich für das ganze Album, erklärt Johannes im Meilensteine Podcast.

Dieser Song hat eine krasse Entwicklung. Der klingt vorne ganz anders als hinten und da sind viele, viele Songs auf diesem Album. Das macht diese Platte auch einfach so spannend.

Das Konzept zum Album "Sonic Highways" ist eine musikalische Reise durch die USA. Für das Album ist die Band für jeden einzelnen der acht Songs in eine andere Stadt gefahren und in ein anderes Tonstudio gegangen. Natürlich nicht in irgendwelche Städte, sondern in die größten Musikstädte des Landes: Chicago, Nashville, Seattle, New York, New Orleans, Austin, Los Angeles und Washington D.C..

Da haben sie Freunde besucht und sich Local Heroes eingeladen und mit denen in den jeweiligen Städten jeweils einen Song aufgenommen.

Und einer dieser Freunde und Local Heroes auf "Sonic Highways" ist der legendäre Gitarrist Joe Walsh von den Eagles. Der hat für das Album beziehungsweise den Song "Outside" extra ein Gitarrensolo eingespielt.

Wir sprechen im Podcast noch weiter über die Entstehung des Albums, was Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl zum großen Netzwerker der Rock-Geschichte macht und wir sprechen natürlich auch über das sehr detailreiche Plattencover von "Sonic Highways".

Roswell Records, RCA Records Sonic Highways Label: Roswell Records, RCA Records Titelliste: Something From Nothing The Feast And The Famine Congregation What Did I Do? / God As My Witness Outside In The Clear Subterranean I Am A River

Shownotes

Über diese Alben wird im XMAS-Special gesprochen

(02:15) – "Eat 'Em And Smile" von David Lee Roth

(18:52) – "Voices & Images" von Camouflage

(41:33) – "Sonic Highways" von Foo Fighters