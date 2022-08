Vor ziemlich genau 30 Jahren war das der Höhepunkt der Bandgeschichte von Nirvana. Für die Band ist „Nevermind“ sowohl Fluch als auch Segen. Wir blicken hinter die Kulissen.

Das Album „Nevermind“ von Nirvana ist legendär. Rund 30 Millionen Mal hat es sich verkauft. Es ist das Album, auf dem Sänger, Gitarrist und Songschreiber Kurt Cobain, Schlagzeuger Dave Grohl und Bassist Krist Novoselic mit der Hilfe von Produzent Butch Vig Punk und Pop, Alternative und Hard Rock zu dem verschmelzen, was man dann in den 90ern „Grunge“ genannt hat.

Albumcover: Nirvana - "Nevermind" Geffen Records Nevermind Label: Geffen / SubPop Titelliste: Smells Like Teen Spirit In Bloom Come As You Are Breed Lithium Polly Territorial Pissings Drain You Lounge Act Stay Away On A Plain Something In The Way Endless, Nameless

„Nevermind“ ist Fluch und Segen für Nirvana

Mit diesem Album sind Nirvana genau dort gelandet, wo sie eigentlich nie hin wollten – im Mainstream. Wir sprechen darüber, warum Nirvana zwar erfolgreich sein wollten, aber eigentlich den Mainstream und schreiende Teeniehorden ganz furchtbar fanden.

Was steckt hinter „Smells Like Teen Spirit“, „Come As You Are“ und Co.

Wir blicken hinter die Geschichten des legendären Albumcovers, unterschiedlicher Coverversionen von „Smells Like Teen Spirit“ – dem meistgespielten Musikvideo von MTV – und erläutern die Stories hinter dem Song, sprechen über die Bedeutung von Religion und Drogen bei „Lithium“ und erklären, ob Kurt Cobains Aussage „I don't have a gun“ bei „Come As You Are“ in einem Zusammenhang zu seinem Suizid drei Jahre später steht oder welche Geschichte sonst noch dahinterstecken könnte.

Die Beatles und Nirvana?

Außerdem klären wir in dieser Podcast-Folge, welche Bedeutung John, Paul, George und Ringe, also die Beatles, für Nirvana im Allgemeinen und für Kurt Cobain im Speziellen hatten.