Auf Festivals und Konzerten, mit dem Motorrad auf der Landstraße, oder auf den Weinfesten in der Region – ich bin immer gerne da, wo die Action ist. Für das bisschen Entspannung, was auch ein Adrenalinjunkie mal braucht, verreise ich gerne mit dem Dachzelt in die Natur und sammle in meinen Wanderstiefeln neue Energie.

Geboren – wann und wo? 17.12.1986 in Münster Mein Leben vor SWR1… Hat mich schon quer durch die Republik gebracht: Münster, Paderborn, Leipzig, Dortmund, Rosenheim, Karlsruhe etc. Das ist typisch für mich… Immer voller Energie und auf dem Sprung zum nächsten Abenteuer ... manchmal auch etwas zu voreilig! Für mich ist der beste Ort zum Radio hören… Unterm Motorradhelm auf der Landstraße. Wollte zu SWR1, weil... Ich einfach gute Musik liebe! Die wichtigen Dinge außerhalb von SWR1… Meine Gitarren (ja, natürlich plural), meine Freunde und mein Motorrad! Meine Lieblingsband … Kann ich nicht beantworten, zu schwer! Aber ich liebe jede Musik mit viel Energie! ... und wenn ich dort mitspielen könnte, wäre ich am liebsten: …ist doch klar! Leadgitarrist! Mein Tipp gegen schlechte Laune… Irgendwas mit Käse überbacken! Ich kann nicht verzichten auf… Irgendwas mit Käse zu überbacken! Mein Promi-Doppelgänger ist … Schauspieler Kevin James, auch wenn mir Ryan Gosling lieber wäre! Wenn ich morgen eine Frau wäre, dann würde ich… …vermutlich dringend neue Motorradklamotten brauchen. Meine Zeit waren die 90er, weil… ... ich von denen am meisten mitbekommen habe ;-) Wenn ich meinen Kühlschrank öffne, sehe ich… Hoffentlich immer ein kaltes Bierchen, Käse, meinen Frühstücks-Skyr und ein bisschen Schokolade! Und jetzt schreibe "Ich liebe Fragebögen"… Ich liebe Frageb…Ich liebe Fragebööö… Ich liebe Musik! Sorry, hab’s echt versucht! Patrick Schütz E-Mail: Patrick.Schuetz@swr.de