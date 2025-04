Mit ihrem Album "British Steel" haben Judas Priest 1980 nicht nur ein Meisterwerk abgeliefert, sondern auch die "New Wave of British Heavy Metal" deutlich vorangetrieben.

Bevor Judas Priest 1980 "British Steel" veröffentlicht haben, war die Geschichte der Band geprägt von musikalischem Wandel, Findungsphasen und einer hohen Fluktuation in der Bandbesetzung. Gegründet haben Judas Priest sich schon Ende der 60er-Jahre.

Judas Priest haben sich zu "British Steel" entwickelt

Zu Beginn war die Gruppe aber noch weit weg von dem Sound, den sie auf dem Album "British Steel" haben sollten. Anfangs waren Judas Priest eher noch eine Heavy Blues Rock Band, die optisch eher nach Hippies ausgesehen haben als nach "Göttern des Heavy Metal", zu denen sie dann später wurden.

Aber die Entwicklung der Band war stetig und geschah aus der Band selbst heraus. Dinge wurden ausprobiert, wieder verworfen und neue Sachen wurden ausprobiert – musikalisch und optisch. Wie erwähnt, war auch die Besetzung in den Anfangsjahren geprägt von vielen Wechseln. Bis 1980 haben insgesamt 21 unterschiedliche Musiker bei Judas Priest gespielt.

"British Steel" war der Startpunkt für die lange Erfolgsgeschichte von Judas Priest

Seit "British Steel" gab es in den letzten 45 Jahren von Judas Priest aber deutlich weniger personelles Hin und Her. Dass die Band sich bis dahin aber ausprobieren und anpassen konnte, ist vermutlich auch ein Grund, warum die Band seit 45 Jahren so erfolgreich im Heavy Metal-Geschäft ist.

Die "British Steel" hat mich total beeinflusst! Immer noch eine der geilsten Platten überhaupt!

Doro Pesch spricht mit uns über "British Steel" von Judas Priest

Unser Gast im Meilensteine Podcast zu Judas Priest ist selbst eine Heavy Metal-Legende: Doro Pesch. Sie ist nicht nur im Vorprogramm von Judas Priest aufgetreten, sondern hat auch gemeinsam mit Sänger Rob Halford Songs aufgenommen. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk PIC ONE | Christian Ender

In den Reihen der Judas Priest-Fans selbst bewegen sich auch einige prominente Fans. Die deutsche "Queen of Heavy Metal" Doro Pesch zum Beispiel. Sie ist seit den 80ern selbst sehr erfolgreich als Metal-Sängerin.

Sie kennt Judas Priest und Sänger Rob Halford nicht nur persönlich, sondern war mit der Band auch schon auf Tour und hat mit Halford schon einige Songs zusammen aufgenommen. Zum Beispiel den Song "Living After Midnight" vom Album "British Steel".

Rob Halford ist ein super netter Mensch – sehr feinfühlig, sehr freundlich, sehr zugewandt und herzensgut!

Doro Pesch auf Instagram

"Living After Midnight": die erste Single von "British Steel"

Die Zeit um 1980 war in Großbritannien nicht leicht, vor allem als junger Mensch gab es viele Probleme, wie zum Beispiel eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit und schlechte Zukunftsaussichten.

In diese triste Zeit haben Judas Priest mit "Living After Midnight" eine echte Party-Rock-Hymne geworfen, die – so hat es den Anschein – genau das war, worauf die rebellische Jugend mit ihren "No Future!"-Rufen gewartet hat. Die junge Generation hatte keine Lust auf das Establishment, sondern wollte – wenn es schon keine Zukunft gibt – lieber feiern.

Ein Song über lange Nächte, lockere Liebesbeziehungen und rocken bis zum Morgengrauen hat da natürlich einen Nerv getroffen.

Rob Halford von Judas Priest ist eine absolute Ikone der Metal-Szene. Mit ihrem Album "British Steel" haben die Briten 1980 einen Meilenstein und eine Initialzündung für die "New Wave of British Heavy Metal" geliefert. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Gonzales Photo/Terje Dokken

"British Steel": "Breaking The Law" wird zum größten Erfolg für Judas Priest

Nachdem "Living After Midnight" so ein großer Erfolg geworden war, bekam die Band für das nächste Musikvideo und die zweite Single "Breaking The Law" ein deutlich größeres Budget. Damit konnte die Band das erste konzeptionelle Heavy Metal-Musikvideo der Geschichte drehen. Bis heute ist "Breaking The Law" der erfolgreichste Song der Band, auch wenn man sich die Streamingzahlen von Judas Priest anschaut.

Den Song liebe ich nach wie vor!

Judas Priest - Breaking The Law (Official Music Video)

Mit "British Steel" waren Rob Halford und Judas Priest die richtige Band zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Material. Kein Wunder, dass die Fans den Titel des Songs "Metal Gods" genommen und ihn der Band sozusagen verliehen haben.

Dieses Album hat ganz viele Bands beeinflusst. Es war eines der besten der "New Wave of British Heavy Metal"! [...] Die Qualität von Priest ist einmalig! [...] Judas Priest sind nach wie vor immer noch relevant!

Mit "British Steel" haben Judas Priest 1980 echte Pionierarbeit für den Heavy Metal geleistet. Es gibt nur wenige anderen Alben in der Rock- und Metal-Geschichte, die so einflussreich und wegweisend sind wie dieses Album.

Das Plattencover von "British Steel" von 1980, dem vermutlich bekanntesten Album von Judas Priest. Judas Priest, Roslav Szaybo British Steel Label: Epic Titelliste: Breaking The Law Rapid Fire Metal Gods Grinder United Living After Midnight You Don't Have To Be Old To Be Wise The Rage Steeler

Shownotes

Über diese Songs vom Album "British Steel" sprechen wir im Podcast

(17:39) – "Living After Midnight"

(24:10) – "Metal Gods"

(28:28) – "Breaking The Law"

(41:52) – "United"

(47:10) – "The Rage"

Über diese Songs sprechen wir außerdem im Podcast