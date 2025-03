Alle SWR1 Podcasts

per Mail teilen

Die Lieblingssendung bei SWR1 verpasst? Kein Problem - mit unseren SWR1 Podcasts können Sie ausgewählte Beiträge hören, wann Sie wollen.

Die komplette Übersicht unserer Podcasts finden Sie auf dieser Seite. Damit können Sie sich viele beliebte Sendungen und das aktuelle Tagesgeschehen einfach als Datei aus dem Internet herunterladen und jederzeit anhören.

Podcatcher - Dieses Programm brauchen Sie

Um den Podcast beziehen zu können, benötigt man zunächst einen sogenannten Podcatcher: ein Computerprogramm, das eine vom Benutzer zusammengestellte Liste an Podcasts ständig auf neue Audio-Files überprüft und diese dann herunterlädt. Eine Liste von Podcatchern erhalten Sie zum Beispiel unter podcast.de/software/podcatcher.

Um den Podcast zu abonnieren, kopieren Sie den jeweiligen Link in das entsprechende Feld (zur Einrichtung eines Podcasts) in Ihrem Podcatcher.

Tschüss Alltagsstress, Yippie-ya-yeah Entspannung! Mit mir, der deutschen Stimme von Bruce Willis! Bei mir gibt's jede Woche das volle Paket: Ruhe, Natur und jede Menge süße Tiere... 15 Minuten in den schönsten Ecken der heimischen Natur - Entspannung auf meine Art.

Jeden Sonntag und an bestimmten Feiertagen begrüßen unsere Leute-Moderatoren zwischen 10 und 12 Uhr bekannte und interessante Gäste. Die Sendung können Sie sich immer nach der Sendung als Podcast downloaden.

Es sind die Alben, die Geschichte geschrieben haben. Jede Woche stellt die SWR1 Musikredaktion ein Meisterwerk der Rock- und Popmusik vor. Für alle, die sich schon mal vorab ins Thema rein hören wollen, gibt’s den SWR1 Meilensteine Podcast.

Der SWR1 Naturexperte zu den Themen Wald, Tiere und Natur. Immer samstags um 9.40 Uhr - und immer online zum Nachhören!

Von Montag bis Freitag erklärt Professor Jürgen Udolph in SWR1 "Der Vormittag" zwischen 9 und 12 Uhr die Herkunft eines Familiennamens.

Verfassung, Gesetze und Rechtsprechung - Was Richter oft in rostigem Juristenlatein entscheiden, darüber wird beim Radioreport Recht in verständlicher Form berichtet.

Das Radiomagazin für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, für Betroffene und Beobachter, für Eltern und Lehrer, Auszubildende und Ausbilder. Reportagen aus Betrieben, Hintergründe, Meinungen, Urteile und Interviews.

Das Magazin rund um das Thema Religion und Gesellschaft. Drei Stunden lang Musik, Informationen, Hintergründe, Lebenserfahrungen aus der Welt der Religionen.