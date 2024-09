per Mail teilen

Welcher Interpret hat die meisten Hits in der Hitparade? Welcher Song ist der längste? SWR1 Musikredakteur Dave Jörg mit den spannendsten Fakten aus der Hitparade 2024.

SWR1: Dave, wir hätten jetzt gerne Fakten, Fakten, Fakten!

Dave Jörg: Was die Leute immer gerne wissen wollen: Welcher Interpret hat die meisten Platzierungen in der Hitparade.

Frank Jenschar: Ich tippe auf Queen.

Jörg: Das ist richtig, insgesamt 25 Mal in den Top 1.000, aber ganz dicht gefolgt von ABBA mit 24 reingewählten Songs – das ist schon echt der Hammer. An die beiden kommt niemand so schnell keiner ran.

Hanns Lohmann: Auch nicht deutsche Klassiker wie Grönemeyer und Westernhagen?

Jörg: Ja, die sind schon ziemlich gut dabei. Gröni liegt bei denen beiden vorn, 13 Mal drin, und Westernhagen immerhin neun Mal. Dann die anderen großen: Peter Maffay ist 12 Mal dabei. Auch Reinhard Mey – 12 mal – so stark wie Maffay.

Udo Lindenberg 10 Mal in den Top 1.000. Und BAP als deutsche Band auch 10 Mal. Da hat sich ja der Wolfgang Niedecken gestern hier ja schon so toll gefreut.

Und wenn man deutschsprachige Interpreten dazu nimmt: Udo Jürgens ist auch gut dabei – 9 Mal in der Hitparade vertreten.

Jenschar: Es gibt ja auch immer wieder Überraschungen in der Hitparade. Was ist denn ganz neu drin?

Jörg: Frisch reingekommen durch neu herausgekommene Sachen – wir verraten nicht, welche Plätze: Das ist DJ Cyril mit der Remix-Version von Stumblin‘ In – das Duett von Suzie Quatro und Chris Norman als Dance-Fassung. Beyoncé mit ihrer Hit Single Texas Hold’em und Billy Joel – mit seiner neuen Single Turn The Lights Back On.

Lohmann: Und was ist der längste und kürzeste Song?

Jörg: Der längste Song ist die komplette erste Seite der Langspielplatte Tubular Bells von Mike Oldfield – ein einziger Song gut 25 Minuten lang. Und der kürzeste ist schon seit vielen Jahren: Janis Joplin und Mercedes Benz.

Das Interview führten die SWR1 Moderatoren Frank Jenschar und Hanns Lohmann.