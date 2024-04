Einen der ersten Solo-Erfolge hatte Chris Norman schon 1978, als er noch bei Smokie war. Damals schaffte er, zusammen mit Suzi Quatro, mit "Stumblin' In" den Sprung in die Charts. Die Idee zu dem Song entstand in Deutschland.

Chris Norman ist mit Smokie in Köln bei einer Preisverleihung der Jugendzeitschrift "Bravo". Als beste Band erhalten sie einen Otto als "Beste Band". Zur gleichen Zeit ist Suzi Quatro ebenfalls in der Stadt am Rhein und nimmt mit dem gemeinsamen Produzenten Mike Chapman neue Songs in den EMI Studios auf.

Begegnung mit Suzi Quatro auf der Aftershowparty

Nach der Preisverleihung sind Chris und viele weitere Stars auf der Aftershowparty, auf der Bühne steht noch das Equipment der Band, die am Anfang der Party gespielt hat. Damit es nicht langweilig wird, kommt es am späteren Abend zu so einer Art Karaoke-Singen.

Die Stars der 70er lassen sich nicht lange bitten, wie beispielsweise auch Bonnie Tyler. "Irgendwann bin ich dann mit Suzi auf die Bühne gegangen und wir haben zusammen "Long Tall Sally" von Little Richard gesungen", erinnert sich Chris Norman. Als beide fertig sind, kommt Produzent Mike Chapman auf die beiden zu und sagt: "Das war super! Ihr seid auf der Bühne ein tolles Paar, da sollten wir was draus machen". Zufälligerweise hat er gerade einen Song geschrieben, der gut zu den beiden passen würde.

Auf ins Studio

Ein paar Wochen später treffen sich die drei mit Suzis Band in den EMI-Studios und nehmen "Stumblin' In" und einen Song für die B-Seite auf. "Suzi und ich haben das gemeinsam an nur einem Mikrofon eingesungen. Also, nicht wie sonst üblich an zwei verschiedenen Mikros. Und wir haben das quasi "live" gemacht. Das ging wirklich schnell. (…) Dann kam der Song raus und wurde ein Hit", so Chris Norman im SWR1 Interview.

Story aus einem Interview mit Niels Berkefeld, Februar 2024.