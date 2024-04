per Mail teilen

1986 war für Chris Norman Schluss mit seiner Band Smokie. Für den Sänger stand jetzt seine Solokarriere im Vordergrund.

Und der Erfolg kam noch im selben Jahr mit "Midnight Lady", einem Song, der im Tatort "Der Tausch" mit Götz George als Kommissar Horst Schimanski die Zuschauer direkt begeisterte. Geschrieben übrigens von einem gewissen Dieter Bohlen...

Schnellschuss im Studio

Chris ist für ein paar Konzerte in Hamburg und bei der Gelegenheit schaut er gerne bei seiner Plattenfirma Intercord vorbei, um Hallo zu sagen. Sein Ansprechpartner bei der Plattenfirma nutzt die Gelegenheit für eine Anfrage: "Wir haben hier einen Musiker, Dieter Bohlen. Der ist bei Modern Talking und ein riesiger Smokie-Fan. Er würde Dich gerne kennenlernen".

Der erste Kontakt war mit einem Anruf schnell hergestellt und Dieter Bohlen, der gerade in einem benachbarten Studio arbeitete, kam vorbei und war total begeistert. Nur eine Woche nach dem Treffen erreichte Chris Norman zu Hause einen Anruf von seiner Plattenfirma: "Dieter Bohlen hat einen Song geschrieben für eine Tatort-Folge. Er will wissen, ob Du den singen kannst". Warum nicht? Chris Norman steigt wieder ins Flugzeug nach Hamburg.

Und im Studio geht dann alles richtig schnell, die Aufnahmen dauern nur ungefähr zwei Stunden. "Ich habe den Song angehört, bin ans Mikro, habe gesungen – das war’s", so der britische Sänger.

Vom "Tatort" kam "Midnight Lady" in die Charts

Einen Monat später kam der Song raus und "Midnight Lady" sprang für sechs Wochen auf Platz 1 in Deutschland. Bis heute wird dieser Song immer noch sehr häufig im Radio gespielt.

Mag Chris Norman den Song heute noch?

Auf diese Frage antwortete der Sänger im SWR1 Interview: "Sagen wir es so: Ich mag ihn, weil das Publikum ihn mag. Wenn ich ihn heute live spiele, spiele ich ihn allerdings um einiges härter als in der Originalversion. Immer noch langsam, aber vom Sound her etwas peppiger".

Ähnliches gilt auch für "Living Next Door To Alice": "Das war nie mein Lieblingssong. Aber die Leute mögen ihn. Und dann macht es auch mir Spaß, ihn zu spielen. So ist es auch mit "Midnight Lady"".

Story aus einem Interview mit Niels Berkefeld, Februar 2024.