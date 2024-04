Den Song "I Will Always Love You" kennen viele als den Hit von Whitney Houston. Eigentlich wurde er aber von Countrysängerin Dolly Parton geschrieben.

"I Will Always Love You" kam zuerst von Countrystar Dolly Parton. Viel bekannter ist aber die Pop-Version von Whitney Houston.

Porter Wagoner ist in den 60ern ein Countrystar mit einer eigenen Fernsehsendung. 1967 sieht er die junge Dolly Parton, die damals noch keiner kennt. Er merkt dass hinter der aufgebrezelten, vollbusigen Fassade ein echtes Talent steckt. Und da die Quoten gerade schwächeln, soll sie das weibliche Gesicht und die Stimme der Show werden.

"I Will Always Love You" war zuerst von Dolly Parton

Dolly Parton wird zum gefeierten Countrystar. Sieben Jahre lang gestalten sie die Show gemeinsam, landen Hit auf Hit, doch dann will Dolly beruflich eigene Wege gehen. Da sie ihn aber sehr schätzt, komponiert und widmet sie ihm ein Abschiedslied. Wenn man so will die gesungene Kündigung:

"Wenn ich bleiben sollte, wäre ich nur in Deinem Weg. Also werde ich gehen, aber ich weiß, ich werde bei jedem Schritt an Dich denken. Und ich werde Dich immer lieben."

Natürlich hat fast niemand gemerkt, dass es sich nicht um einen Song über eine schmerzhafte Liebestrennung handelt. Der Song wird ein Nummer-1-Hit in den Countrycharts.

So kam der Song zu Whitney Houston

Anfang der 90er Jahre sind die Macher des Films "Bodyguard" mit Kevin Costner und Whitney Houston auf der Suche nach einem Song für Whitney, die sich im Film von Kevin Costner, ihrem Bodyguard trennen muss. Sie stoßen auf den Song von Dolly Parton.

Der passt, das wird der Kracher für den schmerzlichen Abschied. Man mag über den Film und die schauspielerischen Leistungen geteilter Meinung sein. Aber spätestens wenn Whitney Houston "I Will Always Love You" singt, ist das vergessen. Der Titel wurde natürlich wieder ein Nummer-1-Hit. Diesmal in den Pop Charts. "I Will Always Love You" ist bis heute eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten.