Das war ein Erfolg, von dem Sängerin Bonnie Tyler aus Wales höchstens geträumt hat. Über 9 Millionen Mal hat sich ihr Hit "Total Eclipse of the Heart" verkauft.

In vielen Ländern kletterte der Song nach seiner Veröffentlichung an die Spitze der Charts. Und auch nach 40 Jahren ist kraftvolle Ballade immer noch ein absoluter Kulthit. Auch in unserer SWR1 Hitparade findet der Song zuverlässig seinen Platz. 2022 schaffte es "Total Eclipse of the Heart" bis auf Platz 360. Der Song ist aber nicht nur bei Radiomachern und Radiofans absoluter Kult.

Auch in den einschlägigen Streamingportalen erreicht der Song immer noch Millionen von Menschen. Alleine beim Streaminganbieter Spotify wurde der Song von den Fans über eine halbe Milliarde Mal angehört.

"Total Eclipse of the Heart" ist einfach Kult – auch auf Deutsch!

Der Song führt neben dem englischen Original von Bonnie Tyler auch noch ein Parallelleben. Er ist der erfolgreichste Song aus dem Musical "Tanz der Vampire". Und "Total Eclipse of the Heart" gibt es auch als deutsche Übersetzung. Bei uns heißt der Song in der Musicalvariante "Totale Finsternis".

"Total Eclipse of the Heart" ist der erfolgreichste Song aus dem Musical "Tanz der Vampire". In der deutschen Übersetzung hört der Erfolgssong auf den Titel "Absolute Finsternis". dpa Bildfunk Picture Alliance

Sängerin Bonnie Tyler selbst ist auch nach 40 Jahren immer noch total fasziniert vom Erfolg des Songs und auch von der Langlebigkeit des Stücks, wie sie im Interview verraten hat:

Das ist verrückt! Einfach unglaublich! 40 Jahre "Total Eclipse of the Heart"! [...] Ich werde es niemals leid sein, diesen Song zu singen! Es macht mir immer Spaß und die Leute singen immer mit! Jeder kennt "Total Eclipse of the Heart".