Billy Joel ist nach 17 Jahren zurück

Nach 17 Jahren Pause ist es endlich soweit: Billy Joel bringt seine neue Single "Turn the Lights Back On" heraus. Warum das eine kleine Sensation ist, erklärt uns SWR1 Musikredaktuer Stephan Fahrig.

Mit einer neuen Single des Piano Man hätte eigentlich niemand mehr gerechnet. Immerhin hat er vor zehn Jahren angekündigt, dass er keine Songs mehr rausbringen will. Sein letztes Album "River of Dreams" ist auch schon 31 Jahre alt. Billy hat zwar weiter Musik geschrieben, aber wie er sagt, nur für den Hausgebrauch. Jetzt hat er Gott sein Dank seine Meinung geändert.

Der Piano Man ist endlich zurück

"Turn the Lights Back On" heißt die neue Single und mehr Billy Joel geht gar nicht. Der Song ist eine klassische Billy Joel Piano Ballade. Der Text ist ein melancholischer Rückblick auf die letzten Jahre seines Lebens. Billy fühlt sich in einem Rahmen gefangen. Er singt darüber, dass er falsch lag, seine romantische Seite vergessen hat und spät dran ist, aber jetzt macht er das Licht wieder an und sucht Vergebung. Es ist ein Beziehungssong, aber SWR1 Musikredakteur Stephan Fahrig glaubt, die andere Person in dieser Beziehung ist er selbst.

Das Beste an der Single ist laut Stephan Fahrig Billy Joels seine Stimme. Obwohl Joel schon 74 Jahre alt ist, merkt man an seinem Gesang noch keine Abnutzungserscheinungen.

An Billys Stimme scheint die Zeit allerdings spurlos vorbei gegangen zu sein.

Warum hat Billy Joel vor 17 Jahren eine Pause von der Musik gemacht?

Billy Joel hat mal gesagt, er spürt den Rock'n'Roll nicht mehr und war der Meinung, er hätte schon alles gesagt. Eine Zeit lang hat es ihm sogar klassische Musik angetan. Dennoch hat er in seiner 17-Jährigen Pause weiter Musik gemacht. Im Juli spielt er sein 100. Konzert im Madison Square Garden und beendet damit seine monatlichen Liveauftritte in diesem New Yorker Konzerttempel, die er bereits seit 10 Jahren veranstaltete.

Ansonsten hat er auch immer sehr viel zutun, beruflich und auch privat. Im Februar wird er bei den Grammys auftreten und im August ist er dann für zwei Tage in Wales bei zwei Open Airs in Cardiff zusehen. Zuhause kümmert er sich um seinen Laden für alte Motorräder und ist an einer Yachtbaufirma auf Long Island beteiligt.

Gleichzeitig ist er ein Familienmensch. Billy Joel hat zwei kleine Töchter, die sechs und acht Jahre alt sind. Gelangweilt hat sich Billy während seiner Pause also nicht. Jetzt sind seine Fans aber umso glücklicher, dass er wieder da ist.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.