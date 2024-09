Die Abstimmung zur SWR1 Hitparade 2024 läuft. Ob es eure Songvorschläge in die Top 1.000 geschafft haben, erfahrt ihr vom 23. bis 27. September – oder vielleicht jetzt schon hier?

Was wir schon wissen

Wer in diesem Jahr Platz 1 belegt, erfahren wir erst am letzten Tag der Hitparade – logisch. Trotzdem können wir schon jetzt einige spannende Fragen beantworten. Seit drei Tagen läuft die Abstimmung, und ein erster Trend zeichnet sich bereits ab: Die Neuen haben es in diesem Jahr schwer.

Im letzten Jahr haben es Udo Lindenberg und Apache 207 aus dem Stand auf Platz 7 geschafft – in diesem Jahr ist bisher kein einziger Titel aus dem Jahr 2023 oder 2024 in den TOP 50.

"Stumblin' In" – Alte oder neue Version?

Suzie Quatro und Chris Norman 1992 in München. Die beiden sangen 1978 die Original-Version von "Stumblin' In". picture-alliance / Reportdienste Fryderyk Gabowicz

Bisher am besten platziert von den Newcomern ist die neue Version "Stumblin' In" von Cyril. Ursprünglich stammt der Song aus den 70ern von Chris Norman und Suzi Quatro. Der australische DJ Cyril hat mit dem Cover-Remix per TikTok seinen Durchbruch geschafft, auf fast allen Kanälen läuft der Song auch in Deutschland rauf und runter. Ob man will oder nicht – man kann ihm kaum entkommen.

CYRIL - Stumblin' In (Official Music Video)

In der SWR1 Hitparade 2024 steht die Dancefloor-Nummer derzeit auf Platz 70. Auch die alte Version aus den 70ern von Chris Norman und Suzi Quatro ist bei uns vertreten – allerdings weit abgeschlagen auf Platz 421. In dem Fall schlägt also neu doch mal alt.

Wer ist sonst noch neu?

Beyoncé – eigentlich im R'n'B zu Hause – versucht sich derzeit mit Country Music, und das auch noch äußerst erfolgreich. Mit der Single "Texas Hold’em" eroberte sie als erste schwarze Frau die Spitze der US-Countrycharts.

"Texas Hold’em" ist einer der wenigen Newcomer in der SWR1 Hitparade 2024 und liegt nach drei Tagen seit Beginn der Abstimmung auf Platz 170.

Beyoncé - TEXAS HOLD 'EM (Official Visualizer)

Zwar sind Coldplay alte Bekannte unter den Top 1.000 der letzten Jahre. Aber ihr jüngster Hit "feelslikeimfallinginlove" ist einer der bisher eher rar gesäten neuen Songs in der SWR1 Hitparade 2024 – Stand jetzt: Platz 300.

Coldplay - feelslikeimfallinginlove (Official Video)

Für die Neuen ist also noch reichlich Luft nach oben. Ihr habt aber noch viel Zeit, um den Newcomern ein paar Stimmen zu geben. Wo eure Lieblingssongs landen, erfahrt ihr ab dem 23. September live aus Bad Kreuznach!