Was Sie schon immer über die SWR1-Hitparade wissen wollten, es sich aber nie zu fragen getraut haben.

Ab wann kann ich für meine Top 5 abstimmen?

Die diesjährige Abstimmung für die SWR1 Hitparade 2020 beginnt am 23. August 2021 um 7.00 Uhr. Dann können Sie wie gewohnt Ihre Stimmen auf swr1.de/rp abgeben.

Kann ich nur für die Titel abstimmen, die in der Liste stehen?

Nein, Sie können auch Titel selbst vorschlagen. Es kann vorkommen, dass Sie einen Ihrer Lieblingshits nicht finden, auch wenn Sie sich alle Ergebnisse Ihrer Suche anzeigen lassen. Für diesen Fall finden Sie am Ende der Ergebnisliste einen Link ("Hier eigenen Titel vorschlagen") zum Formular. Dort können Sie den entsprechenden Song in den Feldern "Geben Sie hier den Titel ein" und "Geben Sie hier den Interpreten ein" eintragen und dann mit "Übernehmen" in Ihre Wunschliste aufnehmen.

Ab wann werden die gewählten Titel zu hören sein?

Die SWR1 Hitparade 2021 startet am Montag, den 6. September 2021 um 7 Uhr. Am Freitag, den 10. September gegen 20 Uhr Uhr steht dann fest, welcher Titel in diesem Jahr Platz 1 der Hitparade belegt.

Abstimmen per Telefon geht auch! Gerade kein Handy oder Laptop zur Hand? Sie können auch telefonisch für die Hitparade abstimmen: 06131 / 92 93 94 95 (Telefone sind vom 23. August bis 2. September von 13:00 - 23:00 Uhr geschaltet)

Warum findet die Hitparade in diesem Jahr von Montag bis Freitag statt?

Wie auch 2020, gibt es auch dieses Jahr leider kein Gläsernes Studio :-( In den Jahren davor war gerade der Samstag eine gute Zeit für einen Besuch vor Ort. Für das Hitparadenfinale zuhause am Radio ist jedoch der Freitagabend die ideale Zeit.

Gibt es die Hitparade wieder rund um die Uhr?

Natürlich! Mit dem Start am 6. September 2021 um 7 Uhr senden wir die Hitparade bis Freitag, den 10. September 2021 um 20 Uhr wieder rund um die Uhr.

Gibt es wieder einen Livestream?

Wir übertragen die SWR1 Hitparade 2021 aus dem SWR1 Sendestudio in Mainz ohne Unterbrechung online auf swr1.de/rp. Zusätzlich schalten wir zum SWR1 Hitcat-Bus, der 2021 im Land unterwegs ist. Mit unseren hochauflösenden Kameras sind Sie dann noch näher dran am Geschehen im Hitparaden-Studio.

Gibt es 2021 eine Abschlussparty?

Ja! Natürlich wollen wir auch 2021 den Abschluss der SWR1 Hitparade feiern - trotz Corona. Deshalb werden unsere SWR1 Hitparaden-DJs im Livestream die passende Musik und Stimmung liefern. Mitfeiern geht in diesem Jahr also von zuhause - ohne Eintrittskarte und ohne Stress.

Wie komme ich an Karten für die SWR1 Hitparadenparty 2021?

Die brauchen Sie nicht! Auf swr1.de/rp kann am Freitag, den 10. September, jeder bei unserer großen Online-Abschlussparty mitfeiern. Kostenlos, ohne Eintrittskarte und von wo Sie mögen!

Wie funktioniert die Abstimmung?

Wie Sie Ihre Top 5 für die SWR1 Hitparade wählen können? Hier gibt es alle Informationen dazu!

Wie kann ich abstimmen, wenn das Tool zur Abstimmung nicht funktioniert?

Es kann sein, dass es am Ende - wenn alle gleichzeitig abstimmen wollen - eventuell zu Ausfällen kommt. Es wird auch in diesem Jahr die Möglichkeit geben, Ihre Musikwünsche direkt bei unseren Moderatoren abzugeben. Die Termine erfahren Sie im Programm von SWR1.