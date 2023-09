Das war die Hitparade 2023

Kein Zweifel: "Bohemian Rhapsody" von Queen ist erneut die Nummer 1 der Hitparade. Kein Song ist seit Jahren bei den SWR1 Hörerinnen und Hörern so beliebt wie dieser, gefolgt von "Sound Of Silence" (Disturbed) und "Stairway To Heaven" (Led Zeppelin).

Spannende Hitparaden-Fragen

Welche neuen Songs haben sich in den Top 1.000 platziert und welche Highlights aus fünf Tagen Ausnahmezustand gab es in Neuwied? Musikredakteur Benjamin Brendebach hat recherchiert.

Platz 7: Lindenberg & Apache 207 mit "Komet". Die beiden sind DER Newcomer in der Hitparade 2023. Und auch in den deutschen Charts läuft es sehr gut für "Komet" mit Platz 1 und etwa 175 Millionen Streams. Für Udo ist es übrigens, nach mehr als 50 Jahren Karriere, der höchsten Charts-Einstieg. dpa Bildfunk Picture Alliance

Erfolgreichster Neueinsteiger der SWR1 RLP Hitparade ist in diesem Jahr "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 auf Platz 7. Damit ist der erfolgreichste Song des bisherigen Jahres auch der erfolgreichste Neueinsteiger in der Hitparade seit vielen Jahren.

Die Top 10 in Bildern

"Angry" – aber kein Grund, sich zu ärgern

Die Rolling Stones schaffen es mit ihrer neuen Single "Angry" unter die TOP 100 auf Platz 97. Eine weitere prominente Neueinsteigerin ist die ehemalige ABBA-Sängerin Agenta mit der aktuellen Single "Where Do We Go From Here", sie schafft es auf Platz 691.

Queen gewinnen gleich zweimal

An der Spitze selbst ändert sich nichts! "Bohemian Rhapsody" bleibt mit großem Abstand auf Platz 1, es folgen Disturbed mit "Sound Of Silence" und Led Zeppelin mit "Stairway To Heaven".

Queen sind auch die Band mit den meisten Songs in den TOP 1.000, mit insgesamt 25 Titeln, dahinter folgen ABBA mit 24 Titeln und die Rolling Stones mit 19 TOP 1.000 Platzierungen.

Nicht aller Anfang ist schwer, der Anfang der Hitparade ist schön

Den Anfang des Countdowns machte mit Platz 1.000 am Montagmorgen um sieben Uhr der kanadische Sänger Neil Young mit seinem Song "My My, Hey Hey" aus dem Jahr 1979.

Campino schaltet sich zu

Ein besonderes Highlight der Hitparade war, dass sich Campino, der Sänger der Toten Hosen live aus Spanien dazugeschaltet hat, um den Titel "Wort zum Sonntag" höchstpersönlich anzusagen. Insgesamt sind die Toten Hosen mit 10 Songs in den TOP 1000 vertreten und gehören damit zu den erfolgreichsten deutschen Interpreten.

Die TOP 10