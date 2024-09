Der deutsche Produzent und Songwriter Toby Gad hat schon mit Stars wie Beyoncé, John Legend oder Fergie gearbeitet. Aus seiner Feder stammen einige der größten Hits aller Zeiten.

Jetzt hat er sich seine Hits für sein neues Album "Piano Diaries" zurückgeholt und mit jungen, aufstrebenden Sängerinnen und Sängern neu aufgenommen. Im Interview mit SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius erzählt er davon, wie die alten und neuen Versionen entstanden sind.

SWR1: Du hast dir deine Hits zurückgeholt und in deinen eigenen Versionen mit jungen, aufstrebenden Sängerinnen und Sängern neu aufgenommen. Wie fühlt sich das an?

Toby Gad: Das war eine abenteuerliche Reise, muss ich sagen. Und das fing so an: Ich war 2022 in der Jury bei DSDS und das hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Viele von den Kandidaten haben dann meine alten Songs gesungen.

Eigentlich würde ich diese Songs gerne mit einer neuen Generation von Sängern neu aufnehmen.

Sie wollten dann die Geschichten hören, wie die Songs geschrieben wurden. Sie haben mir gesagt, dass sie mit diesen Songs groß geworden sind und dass ihnen die Songs was bedeuten. Und dann wurde so dieser Gedanke in meinem Kopf geboren: Eigentlich würde ich gerne diese Songs mit dieser neuen Generation von Sängern noch mal neu aufnehmen.

SWR1: Als ich "All Of Me" zum ersten Mal gehört habe habe ich gedacht: Wahnsinn! Wie fühlt sich das an, wenn man so eine Melodie auf dem Klavier entdeckt?

Gad: John Legend kam zu mir ins Studio eines Tages und sagte: "Toby, ich bin so verliebt. Ich muss jetzt ein Liebeslied schreiben." Wir hatten schon ein paar Songs geschrieben, aber dieses Mal kam er herein und hat sich ans Piano gesetzt und hat gesagt:"Ich habe schon diese Idee: All Of Me Loves All Of You".

Dann hab ich gesagt: "Lass mich mal ans Piano" und ich habe an meine Frau gedacht, die ich auch sehr liebe. Das Lied hat sich sehr schnell geschrieben. Und als das dann fertig war, so nach zwei Stunden, da dachte ich, dass es ein schönes Liebeslied ist. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so ein Evergreen wird.

SWR1: Einer deiner ersten Welthits ist "Big Girls Don't Cry", zusammen mit Fergie von den Black Eyed Peas. Was magst du besonders an diesen Song?

Gad: Dieses Lied ist sehr authentisch. 2003 habe ich das mit Fergie geschrieben. Da war ich gerade in New York frisch angekommen. Die ersten Jahre in New York waren sehr hart für mich. Ein Verleger hat mich eines Tages gefragt, möchtest du mit dieser Sängerin singen? Die hat gerade die Gruppe Wild Orchid verlassen und das war Fergie.

Und Fergie kam dann unter Tränen ins Zimmer und ich dachte, was ist los? Und sie sagte, sie hat gerade Schluss gemacht mit ihrem Long-Distance-Boyfriend, und da habe ich gefragt, liebst du ihn noch? Schreib ihm doch mal einen Abschiedsbrief, vielleicht hilft uns das einen Song zu schreiben.

SWR1: Du hast ein Talent für große Frauen-Melodien. 2018 war es nicht unbedingt ein typischer Song für Beyoncé. Wie hat dieser Song den Weg in die Hitlisten gefunden?

Gad: Dieses Lied habe ich nicht mit Beyoncé geschrieben, sondern mit BC Jean. Wir hatten einige Songs komponiert. Ich hatte damals noch mal ein Studio in in New York City. Wir hatten einmal eine Pause gemacht und haben eine Pizza geholt und BC Jean war gerade nicht sehr glücklich über einen Jungen, der sie nicht gut behandelt hat. Sie war sehr verliebt, und da hat sie dann gesagt " If I where a boy, I would be a much better man ".

Das ganze Gespräch könnt ihr im Audio anhören.

Das Interview führte Katharina Heinius.

