Was haben Trevor Horn, Bruce Springsteen, Peter Maffay und Lionel Richie gemeinsam? Sie und viele andere große Stars sind 1949 geboren und wurden in diesem Jahr 75. Wer kann 2024 noch alles feiern?

Die Musikwelt kann sich in diesem Jahr auf einige Partys zum 75. Geburtstag freuen. Wir haben für Sie die Musiker zusammen gesammelt, die in diesem Jahr schon gefeiert haben oder noch feiern werden. Außerdem haben wir uns gefragt, was die Stars heute eigentlich so treiben und wen man in der nächsten Zeit noch auf der Bühne sehen kann.

Dezember 2024

Tom Waits

Der 7. Dezember ist der Ehrentag von Sänger und Schauspieler Tom Waits. Nachdem er 2011 sein letztes Studioalbum "Bad As Me" veröffentlichte, ist es musikalisch ruhig um Waits geworden. Er widmete sich eher der Schauspielerei. Zuletzt war er im Jahr 2021 in einer Nebenrolle im US-amerikanischen Filmdrama "Licorice Pizza" zu sehen.

Tom Waits - "You Can Never Hold Back Spring" (Live on The Orphans Tour, 2006)

Ehemaliger AC/DC-Bassist Cliff Williams

Der ehemalige AC/DC-Bassist Cliff Williams wird am 14. Dezember 75. Williams hat im Jahr 2016 angekündigt, dass er sich nach 40 Jahren zur Ruhe setzen möchte. Bei der anstehenden "Power Up" Europa Tour wird der ehemalige Jane's Addiction-Bassist Chris Chaney für ihn übernehmen. AC/DC kamen auch 2024 wieder für mehrere Shows nach Deutschland.

Cliff talks about playing bass in AC/DC ⚡️

"Miami Vice"-Star und Sänger Don Johnson

Don Johnson hatte nur einen Hit als Sänger: "Heartbeat". dpa Bildfunk Picture Alliance

Am 15. Dezember feiert Don Johnson seinen 75. Geburtstag. In den 80er-Jahren wurde er als "Sonny Crockett" in der Kultserie Miami Vice zur TV-Ikone. Und auch musikalisch hatte er seinen Hit mit "Heartbeat" – dabei blieb es aber auch.

Nachdem er seine Drogenprobleme hinter sich lassen konnte, setzte er seine Karriere vor der Kamera, mit der Serie Nash Bridges und Filmen wie "Django Unchained", erfolgreich fort. Privat ist er fünffacher Vater – unter seinen Kindern ist auch Schauspielerin Dakota Johnson – und seit vielen Jahren glücklich mit seiner Frau Kelley Phleger verheiratet.

ZZ Top Sänger Billy Gibbons

ZZ Top Sänger und Gitarrist Billy Gibbons im Jahr 2014 in der Mainzer Zitadelle SWR Klaus Weis

Im Dezember wird ein weiteres Mitglied von ZZ Top 75 Jahre alt: Sänger und Gitarrist Billy Gibbons feiert am 16. Dezember. Gibbons ist musikalisch noch sehr aktiv. Im Jahr 2021 veröffentlichte er sein drittes Solo-Album "Hardware", 2023 unterstützte er Magnatone mit seinem Fachwissen bei der Entwicklung eines neuen E-Gitarrenverstärkers und 2024 steht er wieder mit ZZ Top auf der Bühne. Im Juli kommt die Band für vier Konzerte nach Deutschland.

ZZ Top - Sharp Dressed Man (Live)

Bad Company Sänger Paul Rodgers

Am 17. Dezember wird Paul Rodgers, die legendäre Stimme von Free und Bad Company, 75 Jahre alt. Zwischen 2004 und 2009 begleitete er außerdem Brian May und Roger Taylor mit seinem Gesang in der Queen + Paul Rodgers Kooperation. Rodgers überstand 2016 und 2019 zwei lebensbedrohliche Schlaganfälle. Zuletzt auf der Bühne stand er im November 2022 bei einem Benefizkonzert in Palm Springs, Kalifornien. In Oktober 2024 feierte er zusammen mit seiner Band Bad Company das 50. Jubliäum ihres Debüt-Albums.