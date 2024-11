per Mail teilen

1984 macht die Serie "Miami Vice" den bis dahin recht erfolglosen Schauspieler Don Johnson zum Megastar. Er spielt den Undercover-Polizisten Sonny Crockett. Durch den Erfolg kommt 1986 die Idee auf, das Ganze auch musikalisch zu Geld zu machen. So entsteht "Heartbeat".

Das Markenzeichen von Sonny Crockett: edles Jackett über weißem T-Shirt. Als Haustier hält er sich einen Alligator in der Badewanne. In den 80ern ist man mit dem Tierschutz und artgerechter Haltung wohl noch nicht so weit, wie heute.

Don Johnson setzt mit der Serie "Miami Vice" neue Maßstäbe

Mit der Serie "Miami Vice" setzt Don Johnson neue Maßstäbe, zwar nicht unbedingt inhaltlich, aber modisch und durch die Inszenierung. Als eine Art Videoclip ist "Miami-Vice" echter 80er-Jahre-Kult in Reinform. Durch den kommerziellen Erfolg kommt 1986 die Idee auf, das Ganze auch musikalisch zu Geld zu machen.

Don Johnson hatte sich schon in seiner frühen Karriere als Sänger probiert. 1973 veröffentlichte er zu seinem ersten Film den Countrysong "Wait For Me". Allerdings waren der Film sowie auch der Song ein ziemlicher Flop.

Don Johnson - Wait For Me (1973) - Artie Butler

Was soll Don Johnson singen?

Das Team um Johnson sucht nun nach dem richtigen Titel. Sie stoßen auf "Heartbeat" von Wendy Waldman. Im Text geht es um die Suche nach einem tieferen Gefühl, einer echten emotionalen Erfahrung. Die Produzenten verwandeln das Ganze in eine Hochglanz-Rock-Ballade.

Aufwändiges Video zu "Heartbeat"

Man sieht Don Johnson – in dem für ihn typischen Look – im Sakko und T-Shirt, der filmend durch eine Menschenmenge geht. Dann steht er auf einer Bühne mit Band und performt den Song. Immer wieder werden Filmsequenzen eingeblendet: Menschen rennen vor einem Feuer weg, ein Polizeiwagen fährt vorbei, ein Geländewagen explodiert. Zum Glück rettet Johnson eine danebenstehende Frau und so weiter.

Don Johnson - Heartbeat (Music Video), Full HD (AI Remastered and Upscaled)

Inhaltlich ist das nicht wirklich schlüssig, aber Don Johnson singt den Song wirklich gut. "Heartbeat" wird ein weltweiter Erfolg. Es gibt noch eine halbwegs erfolgreiche Single danach. Ansonsten bleibt es bei der Karriere als Serien- und Filmstar.

Don Johnson heute

Privat macht Johnson immer wieder Schlagzeilen wegen Drogenproblemen, zahlreichen Affären und mehreren Scheidungen. Er ist viermal verheiratet und hat insgesamt fünf Kinder. Seit 1999 ist er mit der Lehrerin Kelley Phleger verheiratet und hat auch seine Drogenprobleme überwunden. Ambitionen für eine Rückkehr ins Musikgeschäft gibt es keine.