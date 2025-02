Der Song "Down Under" von der australischen Band Men At Work ist vor allem für seinen markanten Flötenpart berühmt. Doch genau der brachte der Band später einen Rechtsstreit ein.

Im Flötenpart von "Down Under" wird ein Kinderlied verwendet

"Kookaburra Sits In The Old Gum Tree", ist ein Kinderlied über den australischen Vogel Kookaburra, der im Eukalyptusbaum sitzt und sich seines Lebens freut. Komponiert wurde das Lied von der australischen Musiklehrerin Marion Sinclair in den 1930er Jahren. Nach Sinclairs Tod im Jahr 2002 gingen die Rechte des Stücks an einen australischen Musikverlag.

2011 wurde in einer Quizshow die Frage gestellt, welches Kinderlied in einem sehr bekannten Songausschnitt enthalten sei. Abgespielt wurde ein Flötenausschnitt aus Men At Works Hit "Down Under". Überraschenderweise antwortet sofort ein Mitglied des Rateteams: "Da steckt das Kookaburra-Lied drin." Die Antwort ist richtig.

Men At Work - Down Under (Official HD Video)

Der Kookaburra – ein ziemlich teurer Vogel für Men At Work

Das war nur jahrelang niemandem aufgefallen. Ärgerlich für Men At Work, denn durch die Quizshow hat der Verlagschef davon erfahren und sofort Klage eingereicht. Vor Gericht hat er Recht bekommen. Hier handle es sich um ein absichtliches Plagiat.

Daraufhin mussten Men at Work rückwirkend 5 Prozent der Tantiemen aus den vergangenen Jahren an den Verlag zahlen. Das waren schließlich rund 660.000 Euro. Der Kookaburra wurde also zu einem ziemlich teuren Vogel für die Band.