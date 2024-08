20 Nummer eins Alben, mehr als 50 Millionen verkaufte Tonträger und gerade in diesem Jahr eine letzte riesige Stadiontour durch Deutschland. Peter Maffay wird heute 75 Jahre alt.

Er polarisiert ein bisschen – viele lieben ihn total, andere können gar nichts mit ihm anfangen. Aber er ist natürlich eine absolute Legende und abgesehen von den vielen großen Hits kann man schon fast von einem kleinen "Peter Maffay Imperium" sprechen. Dieses Jahr ist er auf große "Farewell"-Abschiedstournee gegangen.

SWR1: Torsten Buschmann aus dem SWR1 Team, Du hast dir mal angeguckt, was er sich so alles aufgebaut hat, von wo überall Geld zu Peter Maffay fließt.

Torsten Buschmann: Der größte Punkt ist natürlich die Musik, nur wenige Künstler haben in Deutschland mehr Platten verkauft als Peter Maffay. Also zum Vergleich: In der Liste steht er unter anderem vor Queen, vor Rihanna oder auch vor Michael Jackson. Neben den Musikverkäufen kommt dann natürlich alles dazu, was Musiker eben so machen: Konzerte, T-Shirts und so weiter.

Dann kennen wir Peter Maffay natürlich auch durch den Drachen-Tabaluga. Seit mehr als 40 Jahren wachsen Kinder in Deutschland mit der Zeichentrickfigur auf. Es gibt erfolgreiche Musicals, eine Zeichentrickserie, einen Kinofilm und natürlich alles mögliche an Merchandising-Produkten, was man sich nur vorstellen kann. Über die Firma "Tabaluga Enterprises" wird noch mehr vermarktet: Man kann den Drachen als Werbefigur kaufen, das haben von Krankenversicherungen bis zu Supermärkten schon jede Menge Unternehmen gemacht. Ein Beispiel: VW hat mehr als 2,5 Millionen Euro nur durch den Verkauf von Tabaluga-Autowarnwesten und Verbandskästen generiert.

SWR1: Aber mit Tabaluga war’s das ja noch nicht….

Buschmann: Nein, Peter Maffay war auch immer mal als Investor aktiv, betreibt ein Restaurant auf Mallorca und das neue große Ding hat er ja zusammen mit seiner aktuellen Frau generiert: die Kinderbuchreihe "Anouk" – benannt nach seiner kleinen Tochter. Und da gibt es nicht nur Bücher. Ich habe auch eine kleine Tochter, die Oma ist großer Peter Maffay-Fan und dementsprechend hat meine Tochter natürlich direkt die Bücher geschenkt bekommen. Aber auch Anouk-Badeschaum und Anouk-Bastelschaum, es gibt Anouk-Kuscheltiere ein Anouk Nachtlicht – auch wieder das volle Programm.

SWR1: Aber was macht er denn mit dem vielen Geld?

Buschmann: Also er ist jetzt nicht dafür bekannt, außergewöhnlich protzig zu leben. Seine Scheidungen waren nicht ganz billig – das ist ja im Moment seine fünfte Ehe, an seine Ex-Frauen hat er mehrere Millionen Euro gezahlt. Aber er gibt wirklich richtig viel Geld für soziale Aktionen aus. Mit der Peter Maffay-Stiftung werden vor allem traumatisierte Kinder und Jugendliche unterstützt, mit einer ganzen Reihe von Einrichtungen in mehreren Ländern. Da steckt wirklich einiges dahinter.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.