"Die Leute sollen mich arbeiten sehen, mich so erleben, wie ich bin - ein harter Sänger mit Herz." Doch bis Peter Maffay den Schlager loswurde, war es ein weiter Weg. Mit 75 steht der Rocksänger jetzt vor dem Ende seiner Karriere.

Das letzte Konzert seiner großen Abschiedstournee ist vorbei, am 30. August hat er 75. Geburtstag: Geht die Musiklegende Peter Maffay jetzt in den Ruhestand? Wenn es nach ihm geht, wird er nicht mehr auf Tour gehen und sich auf seine Familie konzentrieren. Schließlich hat der Sänger schon eine lange Bühnenkarriere hinter sich – die sehr früh anfing.

Mit Zipfelmütze und angeklebtem Bart sammelte Peter Alexander Makkay bereits im Alter von sechs Jahren als Zwerg in einem Grimm’schen Märchen erste Bühnenerfahrung. Die Mutter sorgte dafür, dass er Geigenunterricht bekam. Musik spielte in seinem Leben von Anbeginn eine große Rolle. Dies umso mehr, nachdem er mit seiner Familie 1963 von Rumänien nach Deutschland ins ländliche Waldkraiburg in Bayern ausgereist war.

Mit Schülerjobs verdiente er das nötige Geld für eine Gitarre. Im Fundus der Polizei fand er für 70 Mark ein ramponiertes Exemplar, das ihm sein Vater reparierte. Kurz danach gründete Peter Maffay mit Freunden seine erste Band, die sich "The Beat Boys" und später "The Dukes" nannte.

Als sich "The Dukes" 1968 auflösten, zog Peter Maffay nach München, um eine Lehre als Chemigraf zu beginnen. Nebenbei trat er in allen möglichen Kneipen auf und sang oftmals für ein Freigetränk zur Gitarre. Bei einem Auftritt entdeckte ihn Michael Kunze, der zu dieser Zeit als Talentsucher unterwegs war. Zwei Wochen später hatte Peter Maffay den ersten Schallplattenvertrag in der Tasche. Kunze war es auch, der dem Jungstar den Namen "Maffay" gab, da ihm der bürgerliche Name "Makkay" zu hart klang.

Ende September 1969 traf Peter Maffay bei Michael Kunze den Sänger und Komponisten Peter Orloff. Die beiden spielten ihm ein Lied vor, das sie für Peter Orloff vorgesehen hatten, das aber von der Plattenfirma abgelehnt worden war. Der Titel "Du" sollte nun dem Newcomer als Einstieg angeboten werden.

Schwierigkeiten bereitete bei den Gesangsaufnahmen der gesprochene Mittelteil des Liedes, für den die Vorgabe "ernst und mit viel Gefühl" lautete. Peter Maffay wollte es nicht gelingen und das rollende "R", das seiner rumänischen Herkunft geschuldet war, klang unpassend. Nach mehreren Fehlversuchen übernahm diesen Part Michael Kunze selbst und morgens um vier war die Aufnahme im Kasten.

Gleich seine erste Single war ein Volltreffer: "Du" landete auf dem ersten Platz der Verkaufshitparade und war der größte deutschsprachige Hit des Jahres 1970. SWR Telefunken (Coverscan)

Im Januar 1970 kam "Du" heraus, fand aber kein Publikum. Außerdem war das Lied wegen der Länge von fast fünf Minuten für den Einsatz im Radio völlig ungeeignet. Auch die Plattenfirma half nicht mit einer Bewerbung. Allerdings fand dort ein Mitarbeiter Gefallen an dem Lied und konnte die Chefetage bewegen, etwas Geld für die Vermarktung bereitzustellen. Außerdem schickte er die Bänder testweise an Disc-Jockeys und bekam durchweg positive Rückmeldungen.

Das war der Start für mehr: Im Februar 1970 gab Maffay beim damaligen Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart sein erstes Radiointerview. Hinzu kam ein Auftritt in der ZDF-Hitparade, die er zwar nicht gewann, aber dadurch einen gewaltigen Popularitätsschub erhielt.

"Ich hatte plötzlich Autogrammkarten und auf der Straße sprachen mich wildfremde Menschen an. Sogar Ehrenbürger von Waldkraiburg wurde ich. Einen ersten Preis gab es auch - einen goldenen Gartenzwerg."

Es folgten Preise und Auszeichnungen wie die "Goldene Europa" vom Saarländischen Rundfunk und von Radio Luxemburg der "Bronzene Löwe". Bei der Preisverleihung in der Dortmunder Westfalenhalle wurde Maffay vom Publikum gefeiert, obwohl er mittendrin den Text vergaß. Innerhalb kurzer Zeit verkaufte sich "Du" über eine Million Mal und brachte Maffay die erste "Goldene Schallplatte" ein.

Kunze, Maffay, Orloff (v.l.n.r.) - die drei zeichneten für den Hit "Du" verantwortlich und bekamen dafür die "Goldene Schallplatte" (1970). dpa Bildfunk Foto: Georg Goebel

Allein in Deutschland wurden im Handumdrehen 160 Fanclubs gegründet und es gab Tage, an denen die Post sechs Jutesäcke voller Fanbriefe lieferte. Auch im Ausland lief "Du" erfolgreich, sodass er den Song in mehreren Sprachen aufnahm. Dass so ein Sensationserfolg zu wiederholen nahezu unmöglich ist, war allen Beteiligten schnell klar. Zwar gelang mit der Single "Du bist anders" ein weiterer Top-Ten-Hit, jedoch erfüllte seine erste Langspielplatte die Erwartungen nicht.

Peter Maffay absolvierte viele Termine, trat in Fernsehsendungen auf, die "Bravo" widmete ihm mehrere Storys und selbst der Musikfilm ("Ein Zwilling kommt selten allein") bot ihm ein Forum. Doch es gelang kein weiterer nachhaltiger Hit. Grund dafür war, dass Peter Maffay sich schon recht früh in der Schlagerwelt nicht wohlfühlte. Sein Produzent hingegen hielt daran fest, ihn als Schlagersänger zu etablieren.

Zunehmend versuchte Peter Maffay auf sein Repertoire Einfluss zu nehmen und begann selbst zu komponieren. Doch was am Ende unter der Führung von Michael Kunze dabei herauskam, klang immer noch eher nach Schlager als nach Pop oder gar Rock.

"Am liebsten wäre ich ein wilder Rocker."

Diesem Wunsch passte Maffay sein Erscheinungsbild an, kaufte sich ein Motorrad und zeigte sich in Lederkluft sowie mit langen Koteletten.

Peter Maffay (rechts im Bild) mit seiner Band "18 Karat Gold" (1973) dpa Bildfunk Foto: Georg Goebel

Der Spagat zwischen Schlagersänger einerseits und "Easy Rider" andererseits wurde immer schwieriger und die Unzufriedenheit von Peter Maffay übertrug sich auf die Arbeit. Ende 1973 kam es zum Bruch mit Michael Kunze. Ein neuer Manager und ein neuer Produzent brachten frischen Wind.

Schon das Album "Samstagabend in unserer Straße", das 1974 erschien, klang deutlich kantiger. Das Halb-Playback der Schlagerwelt hatte er nun hinter sich gelassen, im Fokus stand das Live-Erlebnis auf der Bühne. Die Medienwelt reagierte durchaus positiv: "So sah ihn noch keiner! Hart, heiß und sexy", titelte die Jugendzeitschrift "Bravo".

Der Künstler selbst äußerte sich zu seinem Imagewechsel in einem Interview.

"Wenn ich auftrete, will ich mich schaffen. Die Leute sollen mich arbeiten sehen, mich so erleben, wie ich bin – ein harter Sänger mit Herz."

Zu Peter Maffays Imagewechsel trugen sicherlich auch die langen Haare und der Bart bei - so zeigte sich der Sänger im Mai 1983 bei einem Konzert in Berlin. picture-alliance / Reportdienste Fryderyk Gabowicz

Am 20. Juli 2024 hat Peter Maffay in Leipzig das letzte Konzert seiner "We love Rock'n'Roll – Farewell"-Tour gegeben. Die Abschiedstournee soll seine letzte große Tour bleiben. Der Sänger will sich jetzt mehr auf seine Familie konzentrieren, die derzeit vor allem aus seiner Frau Henrikje und seinem Töchterchen Anouk (5) besteht.

Mein Zeitfenster wird immer kleiner. Die Abschlussfeier meiner Tochter, die liegt noch ein bisschen in der Ferne. Ich will das schaffen. Und ich möchte für sie Zeit haben.

Peter Maffay und sein Sohn Yaris beim Abschiedskonzert des Sängers in Leipzig (20.7.2024) picture-alliance / Reportdienste Geisler-Fotopress

Weitere einzelne Auftritte und auch neue Songs oder Alben hat der Sänger bisher nicht ausgeschlossen. Angeblich will er auch seine Anouk-Kindergeschichten als Musical auf die Bühne bringen.

Peter Maffay: Sein Leben – kurz und knapp