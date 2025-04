Oasis, Take That, Simply Red & Co. – Das sind die Musikstars aus Manchester

Manchester United und Manchester City, dafür kennt man die Stadt in Englands Nordwesten, aber auch musikalisch hat die Stadt mit Oasis, Take That und New Order einiges zu bieten.

Auch vor der großen Fußballära war schon viel los in Manchester. Zur Römerzeit gab es schon ein Kastell, in der industriellen Revolution ist die Stadt mit ihrer Textilindustrie richtig wichtig geworden. Wenn man heute einen Blick auf die Musikszene wirft, stellt man fest: Es kommen ein paar große Namen aus Manchester. Was die alle irgendwie gemeinsam haben: Streitereien in ihrer Bandgeschichte.

Die Britpop-Legenden Oasis – Die Streithähne Noel und Liam Gallagher

Zwei der berühmtesten Kinder der Stadt sind Noel und Liam Gallagher. Mit ihrer Band Oasis waren die beiden als Streithähne bekannten Brüder in den 90ern – der glorreichen Zeit des Britpop – richtig erfolgreich.

Oasis - Wonderwall (Official Video)

2009 hatten die Brüder ihre Streitereien nicht mehr unter Kontrolle und das war das Ende von Oasis für eine lange Zeit. Im Sommer 2024 wurde eine Reunion, von den Fans bejubelt, dann doch endlich angekündigt.

Streit gab es auch bei den Manchester-Jungs von New Order

Eine von Streit durchzogene Bandgeschichte haben auch New Order, ebenfalls aus Manchester. Die hatten Anfang der 80er-Hits wie "Blue Monday", die erfolgreichste Maxi-Single aller Zeiten.

New Order - Blue Monday 88 (Official Music Video)

Immer wieder Mal gab es Stress und Streitereien innerhalb der Band. Die Konsequenz war auch hier eine längere Auszeit für die Band.

Eine Band aus Manchester mit personellem Wandel: Simply Red

Ebenfalls in den 80ern bekannt geworden, aber mit einem ganz anderen Sound, ist die Band "Simply Red". Ihren ganz großen Durchbruch hat die Gruppe 1985 mit ihrem Hit "Holding Back The Years".

In dem großen Hit, den Sänger Mick Hucknall in seiner Jugendzeit geschrieben hat, geht es darum, dass es einem guttun würde, das heimische Nest zu verlassen, auch wenn man das eigentlich gar nicht möchte. Ein Thema, das mit dem Erwachsenwerden vermutlich viele beschäftigt.

Auch wenn auf den großen Konzertplakaten heute immer noch "Simply Red" abgedruckt wird, ist von der ursprünglichen Band nur noch Bandgründer und Sänger Mick Hucknall mit dabei, er hat das Sagen. Alle anderen Bandmitglieder sind im Laufe der letzten Jahre ausgetauscht worden.

Eine der erfolgreichsten Boygroups überhaupt kommt aus Manchester: Take That

Wo sie aufgetaucht sind, gab es in den 90ern jede Menge Gekreische: Take That. Die Boyband bestand zu ihrer Hochzeit aus Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald und natürlich Robbie Williams. Ungefähr 50 Millionen Mal haben sich ihre Platten bis heute verkauft und mit zwölf Singles hat die Band es an die Spitze der Charts geschafft.

Take That - Back for Good (Official Video)

1995 brechen dann reihenweise die Teenieherzen, als der "Bad Boy" der Gruppe, Robbie Williams, bei Take That aussteigt – er will solo weitermachen. In Berlin wird für verzweifelte Fans vorsorglich sogar ein Sorgentelefon eingerichtet, so dramatisch scheint die Situation.

Der Ausstieg von Robbie Williams verändert so viel, dass die Band sich 1996 auflöst, für knapp 10 Jahre. Inzwischen treten Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald wieder als Take That auf – hin und wieder gesellt sich auch Robbie Williams wieder zu der Gruppe dazu.