Es war das letzte Lied, das Janis je gesungen hat. Janis Joplin ist eine Ikone der 60er Jahre. Sie wurde nur 27 Jahre alt.

Kurz vor ihrem Tod hat sie den Titel "Mercedes Benz" aufgenommen. Im Oktober 1970 arbeiten Janis Joplin und ihre Band gemeinsam an einem neuen Album, es soll "Pearls" heißen.

Es ist Samstagabend, es war ein arbeitsreicher Tag im Studio. Die Musiker sind müde. Man will jetzt raus aus dem Studio ins Wochenende.

Janis ist gut gelaunt

Sie bleibt noch ein wenig und singt aus einer Laune heraus ein Lied, ohne die Band, sie steht alleine am Mikrophon. Den Rhythmus macht sie mit dem Fuß. Sie singt davon, gerne einen Mercedes zu besitzen, und bittet den lieben Gott ihr dieses Auto zu kaufen. Nach dem Wochenende möchte sie an dem Lied weiter arbeiten.

Janis geht noch in eine Bar und dann alleine ins Hotel. Sie ist einsam, wie oft nach den Konzerten oder Aufnahmen. Ihr Freund hat sie versetzt. Janis geht alleine ins Hotel. Der Portier sieht noch, wie sie sich Zigaretten in der Hotelbar holt.

Am Montagmorgen erscheint sie nicht im Studio. Das beunruhigt die Musiker. Sonst ist sie immer pünktlich. Janis wird gesucht. Man findet sie tot auf dem Bett – gestorben an einer Überdosis Heroin. Die Aufnahme, die sie zuletzt gemacht hat, wird nicht mehr verändert "Nein, dazu spielen wir nicht", sagen die Musiker. Es soll so bleiben, wie es ist. Nur die Stimme von Janis. Es war das letzte Mal, dass Janis Joplin gesungen hat.