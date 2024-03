per Mail teilen

Ihr könnt Cordon bleu oder ihr könnt Spargel machen. Oder ihr kombiniert beides und packt den Spargel ins Cordon bleu. "Pimp my Cordon bleu" mit SWR1 Pfännle-Koch Eberhard Braun.

Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten:

4 Putenschnitzel (130-150g je Stück)

8 Stangen weißer Spargel

100 g Geflügelschinken (dünn geschnitten)

4 Scheiben Allgäuer Emmentaler

3 Eier (geschlagen)

200 g Semmelbrösel oder Panko-Brösel

250 ml Butterschmalz oder Öl zum Anbraten

Salz

Pfeffer

Zahnstocher, Limetten/Zitronen zum Servieren

Zubereitung

Putenschnitzel dünn klopfen, salzen und pfeffern, anschließend mit Schinken und Käse belegen.

Spargel schälen und in gesalzenem Wasser 6-8 Minuten (je nach Dicke der Spargelstangen) kochen und kalt abschrecken.

Dann legt ihr jeweils 2 Spargelstangen auf das untere Drittel des Schnitzels, wickelt sie stramm ein und fixiert sie mit 3 Zahnstochern.

Für die Panade wendet ihr die Schnitzel mit den Spargelstangen zuerst in Mehl, dann in verquirlten Eiern und dann in Semmelbröseln.

Die Cordons bleus in heißem Öl bei mittlerer Hitze rundherum goldgelb braten und im Ofen bei 100 Grad (Umluft) ca. 10 Minuten nachbacken.

Mit einer Zitronen- oder Limettenscheibe servieren. Dazu schmecken Kartoffeln und Honig-Senf-Sauce, unsere Blitz-Hollandaise oder hausgemachter Erdbeersenf.

Übersicht aller SWR Rezepte