Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutatenliste:

200 g Marzipan

100 g Mandeln, gehobelt

200 g Schokolade (Edelbitter oder Vollmilch)

Puderzucker (zum Bestäuben)

Zubereitung

Marzipan in 10 × 20 g Stücke portionieren. Jedes Marzipan Stück erst rund, dann zu einem Kegel formen.

Die Mandelblättchen vorsichtig rundherum in die Marzipankegel stecken, so dass diese wie geöffnete Kiefernzapfen aussehen. Schokolade klein hacken und in einer Schüssel über Wasserdampf langsam schmelzen. Jeweils zwei Zahnstocher unten in die Zapfen stecken.

Marzipanzapfen durch die flüssige Schokolade ziehen. Überschüssige Schokolade abklopfen. Zum Abkühlen die Marzipanzapfen am besten in eine Styroporunterlage stecken. Die Zahnstocher entfernen, sobald die Schokolade abgekühlt ist.

Marzipanzapfen mit Puderzucker bestäuben und genießen.

