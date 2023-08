per Mail teilen

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Eberhard Braun

Zutaten:

200 g Hefezopf

200 g Kirschen (frisch oder aus dem Glas)

200 ml Sahne

2 Eier (Größe M)

2 EL Zucker

1 EL Stärke

1 TL Zimt

50 g Schokolade

Optional: 4 cl Schwarzwälder Kirschwasser

Extra: 2 - 3 EL Mandelblättchen

Zubereitung

Hefezopf würfeln (1 cm) und in die Schüssel geben. Schokolade grob hacken.

Kirschen waschen und entkernen (oder Kirschen aus dem Glas abtropfen lassen). Die Sahne mit Stärke, Zimt, Zucker, Eiern und Kirschwasser mischen und über die Hefezopfwürfel gießen. 10 Minuten stehen lassen.

Zopfmasse abwechselnd mit Kirschen und Schokostücken in die Gläser schichten. Die Gläser in den kalten Ofen geben. Erst dann den Backofen auf 160° C (Umluft) einstellen und darin die Kirschmichel ca. 20 - 25 Minuten backen.

Gläser aus dem Backofen nehmen und auf ein Holzbrett stellen. Zum Servieren mit Mandeln bestreuen. Dazu passt auch die schnelle Vanillesauce.

Nach 15 Minuten können die Bügelgläser mit Gummi und Deckel verschlossen werden. Abgekühlt halten die Kirschmichel mindestens 3 - 5 Tage.

Küchenkäpsele-Tipp

