Schickt uns euren Musikwunsch und wir freuen uns über eure Spende für die Kinderhilfsaktion Herzenssache, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt.

Gemeinsam die Zukunft der Kinder besser machen

Eine Vielzahl von Projekten hat die Herzenssache auch in diesem Jahr in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland ausgewählt. Um ihre wertvolle Arbeit finanziell zu fördern, braucht es Menschen, die mitmachen und spenden.

Viele Projekte im ganzen Land

Herzenssache wird mit euren Spenden zig Projekten unter die Arme greifen. An unterschiedlichsten Stellen wird geholfen, damit Kinder und Jugendliche es etwas leichter haben im Leben. Euer Geld kommt direkt bei den Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg an. Schon ein kleiner Betrag bewirkt Großes!

Wichtiger Hinweis: Die Hörer:innen können für Herzenssache e.V. in beliebiger Höhe spenden und, wenn sie wollen, sich auch einen Song im Radio bei SWR1 Baden-Württemberg wünschen. Die Entscheidung, ob und welche Titel gespielt werden, liegt bei der SWR1 Musikredaktion; insoweit besteht kein Anspruch auf Ausspielung des gewünschten Musiktitels.