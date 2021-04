So läuft das mit der Musik bei SWR1

Wie kommt ein neuer Song ins Programm von SWR1 ?

Ein/e Künstler/in schreibt ein möglichst sehr gutes Lied, das möglichst gut zum Sound von SWR1 Baden-Württemberg passt. Wir hören uns dann den Song in der Musikredaktion gemeinsam an und entscheiden darüber, ob wir ihn ins Programm nehmen oder nicht.

Nach welchen Kriterien wird die Musik zusammenstellt?

Aus der Erfahrung wissen wir, wie viele Songs wir etwa pro Stunde unterkriegen - meistens 12 bis 14 Lieder. Dann schauen wir im nächsten Schritt, dass wir möglichst in jeder halben Stunde etwas abdecken, von dem wir glauben, dass es eine möglichst große Zahl der Leute, die uns hören glücklich macht: Rock, Pop, Soul, 60er, 70er, 80er, 90er, die Nullerjahre und auch aktuelle Sachen. Daraus entsteht dann eine Musikstunde mit den größten Hits aller Zeiten.

Warum läuft mein Lieblingssong so selten in SWR1 Baden-Württemberg?

Es ist unmöglich, es allen recht zu machen. Das ist die Krux, wenn man ein Programm macht, dass sich auf die Fahnen schreibt, die größten Hits aller Zeiten zu spielen. Was sind für Sie die größten Hits? Jeder hat für sich privat ganz eigene Hits. Bei der Musik ist es ein bisschen wie im Fußball: Es gibt so viele beste Musikchefs von SWR1, wie es Bundestrainer gibt und diesen Spagat zu machen, das ist unsere tägliche Aufgabe. Was wir spüren - und das merken wir nicht nur bei der SWR1 Hitparade - sondern auch an anderen Stellen: Unser Publikum ist sehr musikinteressiert. Deswegen machen wir seit gut einem Jahr etwas, das wir längere Zeit nicht mehr so intensiv gemacht haben: Abends von 20 Uhr bis Mitternacht widmen wir uns in unseren „Musik Klubs“ mit viel Liebe verschiedenen Genres. Wir widmen uns unter der Woche ganz speziellen Musikgenres abends ab 20 Uhr: Am Dienstag geht es bei uns um deutsche Musik, am Mittwoch dreht sich alles um Country, donnerstags gibt es Soul und am Freitag kommen Rock-Freunde auf ihre Kosten.

Die Fragen der Hörer:innen hat SWR1 Musikchef Bastian Schneeberger beantwortet.