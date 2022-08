Blutspende und sexuelle Orientierung

In Deutschland können homosexuelle Männer, die in den zurückliegenden vier Monaten nur innerhalb einer auf Dauer angelegten Paarbeziehung (schließt beide ein) sexuell aktiv waren, ohne Zurückstellung Blut spenden. Homosexuelle Männer, die in den zurückliegenden vier Monaten Sexualverkehr "mit einem neuen Sexualpartner oder mit mehr als einem Sexualpartner" hatten, werden für die Dauer von vier Monaten zurückgestellt. Beim Sexualverkehr zwischen Männern und Frauen führen nur "häufig wechselnde Partner/Partnerinnen" zur Zurückstellung. Unser Nachbarland Österreich will im Herbst 2022 die Regeln für alle Spendergruppen angleichen. Dann soll für homosexuelle Männer wie für alle anderen Männer und Frauen eine sogenannte Drei-mal-drei-Regel gelten: Wer innerhalb der letzten drei Monate mit drei verschiedenen Partnern oder Partnerinnen Sex gehabt habe, werde für drei Monate von der Blutspende ausgenommen - egal ob Mann, Frau, hetero- oder homosexuell oder transgender. "Wir beseitigen damit eine völlig aus der Zeit gefallene Ungleichbehandlung", so Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in Wien.