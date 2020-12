Jeder, der einen Namen im Show-Geschäft hat, muss früher oder später ein Weihnachts-Album aufnehmen. So entstanden im Laufe der Zeit eine fast unzählbare Menge an Platten - nur wenige wurden zu Klassikern.

So wie "White Christmas“ von Bing Crosby - da wissen wir alle: Das ist bis heute der meistverkaufte Weihnachts-SONG aller Zeiten. Die Schätzungen reichen bis zu 50 Millionen verkaufter Exemplare. Aber so genau kann das niemand sagen. Der Song ist natürlich auch auf einem Weihnachts-Album von Bing Crosby enthalten - wobei "Album" beim Erscheinen eher als "Schallplatten-Sammlung" bezeichnet werden muss.

Elvis sitzt weiter auf dem Thron

Das meistverkaufte Weihnachts-ALBUM aller Zeiten ist bereits 1957 aufgenommen worden. Erstaunlich, dass es bis heute nicht den Platz Eins der Weihnachts-Alben-Hitparade hat räumen müssen: das "Elvis' Christmas Album". SWR1 Musikredakteur Adrian Beric erzählt, was damals in einem Tonstudio in Hollywood passierte und was den legendären Komponisten Irving Berlin daran so geärgert hat.

Weihnachten ohne Instrumente

A-cappella-Gesang - wie erfolgreich kann man in dieser Musik-Sparte werden? Wenn man sich heute als Gesangstruppe zusammentut, ohne jede Instrumental-Begleitung, dann hat man eigentlich nur eine Chance, mit dem eigenen Können berühmt zu werden: entweder durch eine Casting-Show oder mit Hilfe des Internets. Oder man macht einfach beides! Und genau so hat es bei der US-amerikanischen A-cappella-Truppe "Pentatonix" funktioniert – allerdings: ohne Weihnachten wäre der Erfolge eigentlich undenkbar gewesen.

Eine Stimme wie ein Weihnachtsmärchen

Michael Bublé ist ein Phänomen! Und wissen Sie auch, warum? Er hat eine grandiose Stimme - aber sowas ist ja noch lange kein Garant für eine Weltkarriere. Doch der Kanadier hat tatsächlich einen Karriere-Start gehabt, der klingt wie im Märchen. Man könnte sogar sagen: wie ein Weihnachtsmärchen! Denn Weihnachten spielt bei Michael Bublé eine ziemlich große Rolle, und das nicht nur wegen dessen wunderbaren Weihnachtsalbums aus dem Jahr 2011. Des Rätsels Lösung hören Sie hier:

Mariah Carey: Platz Eins nach 25 Jahren

"All I Want For Christmas Is You!" Dieser Song von Mariah Carey gehört ohne Frage mit in die Liste der berühmtesten Weihnachtslieder aller Zeiten - und hat es im Dezember 2019, 25(!) Jahre nach dem Erscheinen, tatsächlich das erste Mal geschafft, auf Platz Eins der US-amerikanischen Billboard-"Hot 100"-Charts zu klettern. Der Grund war nicht so sehr der mangelnde Erfolg beim Publikum als das mittlerweile deutlich überarbeite Regelwerk dieser Charts.

Das dazugehörige Album "Merry Christmas" war ebenfalls ein riesiger Erfolg. Bis heute, denn Mariah Carey verdient mit diesem Album immer noch viel Geld. Und warum? Rund um das Album ist ein kompletter Web-Shop entstanden!