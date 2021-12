"Bohemian Rhapsody" ist die neue Nummer 1

Seit Jahren kämpfen Led Zeppelin und Queen mit einem deutlichen Vorsprung vor allen anderen um den ersten Platz in der SWR1 Hitparade. 2013 ist es nun soweit: die Königin hat Ihren Platz an der Spitze erobert!

Beim Finale in der Schleyerhalle konnten die Moderatorinnen Barbara Scherrer, Stefanie Anhalt, Janet Pollok und die Moderatoren Thomas Schmidt, Patrick Neelmeier und Jochen Stöckle eine kleine Sensation verkünden: Die SWR1-Hörerinnen und -Hörer kürten dieses Jahr "Bohemian Rhapsody" zum Sieger. "Stairway To Heaven" – seit langem die unangefochtene Nummer 1 – schafft es nur noch auf Platz 2. Auf Platz 3 landeten wie gehabt Deep Purple mit "Child In Time".

Altbekannte Hits und Neueinsteiger

Queen hat es nicht nur auf Platz 1 geschafft, sondern ist dieses Jahr erstmals die Band, mit den meisten Titeln in der Hitparade. Sie löst damit die Beatles ab, die seither den Rekord als meistvertretene Band hielten. Höchster Neueinsteiger 2013 war Pink mit "Just Give Me A Reason" auf Platz 13. Insgesamt wurden dieses Jahr 1.050 Lieblingshits der Hörer während der SWR1 Hitparade gespielt – weniger als in den vergangenen Jahren. Grund dafür ist, dass weniger Oldies und dafür mehr aktuelle Titel gewählt wurden, die eine längere Spielzeit haben. Der auf eine Woche verkürzte Abstimmungszeitraum hat der "Wahllust" der Hörer übrigens keinen Abbruch getan, ganz im Gegenteil: Im Vergleich zum Vorjahr wurden 50.000 Stimmen mehr abgegeben – insgesamt 300.000.

TOP 20

Platz Titel Interpret 1 Bohemian Rhapsody Queen 2 Stairway To Heaven Led Zeppelin 3 Child In Time Deep Purple 4 Tage wie diese Die Toten Hosen 5 Brothers In Arms Dire Straits 6 Nothing Else Matters Metallica 7 Wish You Were Here Pink Floyd 8 Music Miles, John 9 Hells Bells AC/DC 10 Someone Like You Adele 11 Summer Of '69 Adams, Bryan 12 Smoke On The Water Deep Purple 13 Just Give Me A Reason P!nk feat. Nate Ruess 14 Hotel California Eagles 15 Am Fenster City 16 The Carpet Crawlers Genesis 17 Highway To Hell AC/DC 18 Shine On You Crazy Diamond Pink Floyd 19 April Deep Purple 20 Skyfall Adele

