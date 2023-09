Unser Bundesland Baden-Württemberg ist in 35 Landkreise und neun Stadtkreise gegliedert. Hier sehen Sie unter anderem für wen Ihr Landkreis abgestimmt hat und bei welchem Song sich die junge und alte Generation einig sind.

In unsere Statistik zählen nur die Stimmen mit ein, die beim Abstimmen alle Felder ausgefüllt haben.

Led Zeppelin vs. Queen

Als ganz klarer Sieger dieses Städte-/Landkreis-Duells geht Led Zeppelin mit "Stairway to heaven" hervor. Weit über 30 Stadt- und Landkreise haben für die alte und gleichzeitig neue Nummer 1 gestimmt.

Der Geschlechterkampf

2004 gab es bereits eine Hitparade unter dem Motto "Männer gegen Frauen". Damals wie heute haben die Männer "Stairway to heaven" von Led Zeppelin auf Platz 1 gewählt. Die Männer lieben das altbekannte, denn auch die dahinterliegenden Platzierungen sind fast identisch mit denen von 2004.

Bei den Frauen sieht es da schon anders aus. Haben sie 2004 noch "Summer of '69" von Bryan Adams auf die Nummer 1 platziert, so steht "Bohemian rhapsody" von Queen 2016 an der Spitze. Generell kann man sagen, dass die Frauen wechselhafter sind und eher neue Musiker bzw. Titel in die Hitparade gewählt haben.

Geschmack ändert sich

Zwischen den Generationen gibt es viele Unterschiede. Die jüngeren Hörer ändern ihr Abstimmverhalten öfter, als die älteren. In der "mittleren" Altersgruppe bleibt "Stairway to heaven" die unschlagbare Nummer 1. Bei den über 75-Jährigen sind deutschsprachige Titel besonders beliebt, wie zum Beispiel "Atemlos" von Helene Fischer.

Über eines sind sich die jungen Hörer bis ca. 45 Jahre und die Generation über 75 Jahre allerdings einig: ihre persönliche Nummer 1 ist "Bohemian rhapsody" von Queen.