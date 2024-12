Wer sind die Besten 2024 in Rheinland-Pfalz?

per Mail teilen

Der Landessportbund Rheinland-Pfalz sucht wieder seine Besten: Wer wird Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2024? Ihre Stimme ist gefragt.

Auch in diesem Jahr sucht der Landessportbund Rheinland-Pfalz wieder die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres 2024. Zur Wahl stehen jeweils fünf erfolgreiche Kandidaten in jeder Kategorie. Jeder kann mitmachen und bis zum 31. Dezember abstimmen:

Hier geht es direkt zur Abstimmung!

Die Kandidatinnen 2024

Bei den Frauen stehen folgende Kandidatinnen zur Auswahl (in alphabetischer Reihenfolge): Heike Albrecht-Schröder (gehörlose Tennisspielerin, Europameisterin im Einzel und EM-Bronze im Mixed-Doppel), Sophia Junk (Sprinterin, Bronze bei den Olympischen Spielen in Paris mit der 4x100-Meter-Staffel), Gesa Krause (Hindernisläuferin, Vize-Europameisterin und deutsche Vizemeisterin), Marie-Luise Schmitt (Keglerin, U23-Weltmeisterin im Sprintwettbewerb) und Hannah Vester (Rhythmische Sportgymnastin, Platz neun in der Gruppe bei Olympia).

Die Kandidaten 2024

Bei den Männern steht mit Jonathan Burkardt ein Fußball-Profi von Mainz 05 zur Wahl, der in diesem Jahr erstmals das deutsche Nationaltrikot getragen hat. Außerdem sind der gehörlose Sportschütze Erik Hess (Vize-Weltmeister mit dem Gewehr auf der 50-Meter-Distanz), Trampolinturner Fabian Vogel (Deutscher Meister, Platz elf bei Olympia), Speerwerfer Julian Weber (Vize-Europameister) und Stabhochspringer Oleg Zernikel (EM-Bronze, Platz neun bei Olympia) nominiert.

Die nominierten Mannschaften 2024

Auch bei den Mannschaften stehen fünf Teams zur Wahl. Neben dem Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, der im DFB-Pokalfinale stand, sind die Amputierten-Fußballer des FSV Mainz 05 als Deutscher Meister ebenso nominiert wie die Basketballer der Gladiators Trier, die den Aufstieg in die erste Liga ganz knapp verpasst haben, die Judoka des JSV Speyer (Deutsche Mannschaftsmeisterinnen) und die Kunstradfahrerinnen des RV Ebersheim (Vize-Weltmeisterinnen im Vierer).