Women's Cycling Grand Prix startet 2025 in Filderstadt

Die Planungen für den Women's Cycling Grand Prix 2025 in Stuttgart und Umgebung laufen. Bei der dritten Ausgabe wird Filderstadt der Startort des Radsport-Events sein.

Der Women's Cycling Grand Prix Stuttgart & Region wird im kommenden Jahr bereits zum dritten Mal stattfinden. Am 14. September 2025 werden wieder mehr als 100 Weltklasse-Radsportlerinnen aus dem Profifeld sowie dem Nachwuchsbereich an den Start gehen.

Radrennen in und um Stuttgart: Startort 2025 ist Filderstadt

Das Veranstaltungskonzept des Radrennens sieht vor, dass der Startort mit jeder Ausgabe wechselt. Bei der Premiere 2023 starteten die Fahrerinnen in Tamm (Landkreis Ludwigsburg), in diesem Jahr in Böblingen. 2025 wird das circa 120 Kilometer lange Rennen in Filderstadt beginnen.

Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub freut sich, "dieser tollen Veranstaltung eine gemeinsame Bühne zu bieten". Zudem könne das Event mit dem Stadtfest anlässlich des 50-jährigen Bestehens Filderstadts verbunden werden.

v.l.n.r.: Regionaldirektor Dr. Alexander Lahl, Oberbürgermeister Christoph Traub sowie die beiden Geschäftsführer vom Veranstalter Inflame Events, André Neumann und Sven Fritschka Inflame Events

Lisa Brennauer, Sportliche Leiterin des Women's Grand Prix Stuttgart & Region, hat "sehr gute Erinnerungen an Filderstadt". Im Jahr 2021 holte sie bei der Deutschen Meisterschaft ihren letzten Titel auf der Straße. Auch damals "sind wir vor der FILharmonie in Filderstadt gestartet", erinnert sie sich.

"Nun als Sportliche Leiterin die positive Entwicklung des Rennens begleiten zu dürfen, ist großartig", freut sich Brennauer. 2023 hatte die Olympiasiegerin von Tokio (Bahnrad, Mannschaftsverfolgung) ihre aktive Radsport-Karriere beendet.

Radsport: Women's Cycling Grand Prix (Re-Live) | SWR Sport

Women's Cycling Grand Prix 2025: Ziel wieder in Stuttgart

Die rund 120 Kilometer lange Strecke wird die Fahrerinnen durch die Landkreise Esslingen, Göppingen sowie den Rems-Murr-Kreis führen. Das Ziel liegt, wie in jedem Jahr, im Zentrum von Stuttgart.

Parallel zum Profi-Rennen wird es auch wieder Breitensport-Wettbewerbe über kürzere Distanzen geben. Für die Veranstaltung im September 2025 werden bis zu 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.