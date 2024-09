Das müssen Sie zum Women's Cycling Grand Prix in Stuttgart wissen

Schon bei seiner zweiten Auflage ist der Women's Cycling Grand Prix das wichtigste deutsche Eintagesrennen im Frauen-Radsport. SWR sagt Ihnen alles, was Sie dazu wissen müssen.

Stuttgart - mitsamt seiner Umgebung - wird für einen Tag deutsche Radport-Hauptstadt. Nach der erfolgreichen Premiere 2023 bekommt die zweite Auflage des Women'y Cycling Grand Prix einen neuen Termin und eine Aufwertung vom Weltverband UCI.

Was ist der Women’s Cycling Grand Prix?

Der Women's Cycling Grand Prix ist ein Radrennen, das am Sonntag (15.09.2024) in Stuttgart und Umgebung ausgefahren wird. Nach der Premiere im Hochsommer letzten Jahres hat sich jetzt ein Platz zwei Wochen vor den Weltmeisterschaften in Zürich im Rennkalender gefunden. Es handelt sich dabei um ein Eintagesrennen des Weltverbandes UCI, an dem dieses Mal bereits zehn Profi-Teams aus der erstklassigen World-Tour und viele talentierte Nachwuchsfahrerinnen teilnehmen. In Kombination mit dem sogenannten "Brezel Race", einem Hobbyrennen mit rund 3000 Amateurfahrerinnen und -fahrer, erwartet die Zuschauer ein abwechslungsreicher Radsport-Sonntag.

Welche Aufwertung gab es für das Rennen und was bedeutet das?

Nach nur einem Jahr und der erfolgreichen Premiere ist der Women’s Cycling Grand Prix direkt um zwei Kategorien in die sogenannte ProSeries des Weltverbandes UCI aufgestiegen. Das ist bereits die zweithöchste Kategorie. Das heißt auch, dass mehr Stars der Radsportszene in Stuttgart dabei sein werden. Statt wie im letzten Jahr drei sind jetzt zehn der insgesamt 15 Teams aus der World Tour dabei. Insgesamt starten 120 Fahrerinnen, davon 32 aus Deutschland.

Wo kann ich das Rennen sehen?

Wer es nicht live an die Strecke schafft muss nicht auf den Women’s Cycling Grand Prix verzichten. Auf swr.de/sport und auf dem Youtube-Kanal von SWR Sport startet der Livestream um 12 Uhr, ab 14:05 Uhr wird das Rennen auch im SWR Fernsehen gezeigt. Kommentator des Rennens ist Patrick Stricker, gemeinsam mit Expertin Claudia Lichtenberg.

Wer sind die Favoritinnen?

Die Vorjahressiegerin Elena Pirrone aus Italien will ihren Titel natürlich gerne verteidigen, aber das werden ihr einige versuchen schwer zu machen. Einer der größten Namen ist sicherlich der von Chloe Dygert (USA), deren deutsches Team Canyon//SRAM Racing gerade den Sieg bei der Tour de France Femmes eingefahren hat. Auch Eleonora Gasparrini vom UAE Team gehört zum Favoritinnenkreis. Aus deutscher Sicht gehen unter anderem mit Linda Riedmann und Lokalmatadorin Franziska Brauße aus Metzingen ebenfalls starke Fahrerinnen an den Start. Auch Romy Kasper, Lisa Klein, Jule Märkl und Justyna Czapla sollte man im Auge behalten.

"Wir haben die absolute Weltspitze am Start, aber auch viele deutsche Fahrerinnen, für die

ein Rennen in der Heimat natürlich etwas ganz Besonderes ist."

Wo führt die Strecke entlang?

Das 118 Kilometer lange Rennen startet vor der Alba-Brücke in Böblingen und verläuft dann über Ehningen, Aidlingen, Gärtringen, Holzgerlingen, Schönaich, Steinenbronn und Waldenbuch in das Aichtal nach Filderstadt-Plattenhardt. Über Stuttgart-Vaihingen und -Sonnenberg führt der insgesamt 118km lange Kurs hinab in die Stuttgarter Innenstadt zu einer ersten Zielpassage am Rotebühlplatz. Ab hier stehen drei Schlussrunden über je 9,2 Kilometer an.

Die Strecke des Women's Cycling Grand Prix 2024 SWR

Wo gibt es Verkehrsbeeinträchtigungen und Sperrungen?

Beeinträchtigungen für den Verkehr sind unausweichlich. Für das Brezelrace und den anschließenden Women’s Cycling Grand Prix sind folgende Sperrungen in Stuttgart vorgesehen:

08:15 – 10:15 Uhr: S-Süd: Böblinger Straße – Tübinger Straße, S-Kaltental: Im Elsental, S-Dachswald: Dachswaldweg – Knappenweg, S-Vaihingen: Universitätsstraße – Nobelstraße – Büsnauer Straße – Meluner Straße – Hauptstraße Patch Main Gate – Pascalstraße, S-Büsnau: Büsnauer Straße – Magstadter Straße

09:30 – 16:30 Uhr: S-Möhringen: Nord-Süd-Straße – Heilbrunnenstraße – Hechinger Straße – Filderbahnstraße – Vaihinger Straße – Rembrandtstraße – Probststraße, S-Sonnenberg: Kremmlerstraße – Laustraße – Heinestraße, S-Heslach: Karl-Kloß-Straße – Böheimstraße – Eierstraße – Möhringer Straße – Tannenstraße – Böblinger Straße, Stuttgart-Süd / Stuttgart-Mitte: Böblinger Straße – Tübinger Straße – Silberburgstraße – Marienstraße – Paulinenstraße – Hauptstätter Straße bypass – Torstraße – Eberhardstraße

13:45 – 16:30 Uhr: Theodor-Heuss-Straße – Rotebühlstraße – Silberburgstraße – Ludwigstraße – Johannstraße – Schloßstraße – Schwabstraße – Reinsburgstraße – Hasenbergsteige – Hohenzollernstraße – Schickhardtstraße – Mörikestraße – Marienstraße

Ganztägig gesperrt von 05:00 bis 22:00 Uhr ist die Paulinenstraße. Außerdem ist von Samstag 06:00 bis Sonntag 22:00 Uhr die Querspange zwischen Steinstraße und Rotebühlplatz gesperrt. Von den Sperrungen sind auch Buslinien in Stuttgart betroffen – im genannten Zeitraum finden Busfahrten nur sehr eingeschränkte statt.