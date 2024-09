Wer sind "Unsere Sporthelden" 2024?

per Mail teilen

SWR Sport sucht Menschen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die 2024 Besonderes im Sport geleistet haben. Sie sind gefragt: Schicken Sie uns Ihre Vorschläge für UNSERE SPORTHELDEN 2024.

Jung oder alt, Profi oder Amateur, Sportler, Trainerin oder Ehrenamtler – SWR Sport sucht UNSERE SPORTHELDEN 2024 aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Fünf dieser Sporthelden wollen wir einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. Im Mittelpunkt unserer Wahl stehen nicht - wie häufig bei anderen Sportlerwahlen - Athletinnen oder Athleten, die große Titel, WM-Siege, Medaillen oder Rekorde vorweisen können. Wir suchen vielmehr beeindruckende Persönlichkeiten und deren Geschichten aus diesem Sportjahr 2024. Das kann eine besonders faire Geste sein, ein respektvoller Verzicht, ein herausragendes ehrenamtliches Engagement, eine starke Haltung gegen Rassismus, das Verarbeiten eines Schicksalsschlages, das couragierte Anprangern von Missständen, das Meistern der Mehrfachbelastung aus Beruf, Elternschaft und Sport.

Ihre Vorschläge für UNSERE SPORTHELDEN 2024

Helfen Sie SWR Sport dabei, originelle, engagierte, beeindruckende Sportler und deren Geschichte zu finden. Sie haben die besten Kontakte, Sie kennen die faszinierendsten Storys. Schicken Sie Ihre Vorschläge mit Name und Kontakt der Athletin bzw. des Athleten sowie mit einer kurzen Zusammenfassung der Geschichte bis zum 1. November 2024 an folgende Mailanschrift: sporthelden2024@swr.de.

Ehrung in SWR Sport am 22. Dezember

Die SWR Sportredaktion wählt im Anschluss fünf SPORTHELDEN aus und begleitet sie mit einer umfassenden Berichterstattung auf www.swr.de/sport. Wir werden die fünf Kandidaten mit einem Kamerateam besuchen und ein Porträt produzieren. Dies wird im TV, in den Radiowellen sowie online veröffentlicht.

Auf www.swr.de/sport erfolgt dann auch die Wahl zu unseren SPORTHELDEN 2024. Das Voting endet am Mittwoch, 18. Dezember 2024. Am Sonntag, 22. Dezember 2024, gibt es das Ergebnis: In der TV-Sendung SWR Sport (ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen oder im Livestream auf swr.de) wird die "Sportheldin 2024" oder der "Sportheld 2024" bekanntgegeben. Sie/Er wird als Studiogast live einem breiten Publikum präsentiert.