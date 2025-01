7 Tore, wildes Spiel: Sandhausen kassiert gegen Saarbrücken späten K.o.

In der 3. Fußball-Liga hat der SV Sandhausen am Samstag (25.01.2025) in einem wilden Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken eine knappe und zudem äußerst späte Niederlage kassiert.

Der SVS unterlag dem Drittliga-Spitzenteam nach einer vor allem im zweiten Durchgang wilden Partie mit 3:4 (1:1). Für die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak war es im 21. Saisonspiel die achte Niederlage. Brünker bringt Saarbrücken in Sandhausen in Führung Die frühe Führung der Gäste durch Kai Brünker (2. Spielminue) hatte Patrick Greil noch vor dem Pausenpfiff ausgleichen können (45.+2). Nach dem Seitenwechel ging Sandhausen dann sogar in Führung, Jeremias Lorch traf in der 56. Minute zum 2:1. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit kippte das Spiel aber ein weiteres Mal: Kasim Rabihic (67.) sowie Sebastian Vasiliadis (75.) brachten Saarbrücken abermals in Führung. Mit einem Zwischenstand von 3:2 für den FCS ging es in eine packende Schlussphase. Erst Zander, dann Multhaup: Aus 2:3 wird 3:4 In der waren es zunächst die Hausherren vom Hardtwald, die den nächsten Treffer erzielen konnten: Luca Zander glich zum 3:3 aus (87.) - und alles deutete auf ein Unentschieden hin. Doch in der Nachspielzeit sicherte sich Saarbrücken durch das Tor von Maurice Multhaup (90.+3) den Sieg. In der Tabelle rangiert der SVS auf dem 13. Platz. Saarbrücken liegt auf dem Relegationsplatz und hat mit 38 Punkten wieder Tuchfühlung zu den direkten Aufstiegsplätzen.