Knapp und unglücklich: SV Sandhausen verliert gegen Energie Cottbus

Am 29. Spieltag der 3. Liga konnte der SV Sandhausen seine Negativserie nicht stoppen. Gegen den FC Energie Cottbus unterlagen die Kurpfälzer am Hardtwald.

Nur ein Sieg, dafür aber drei Unentschieden und zehn Niederlagen. Das ist die bittere Bilanz des SV Sandhausen seit Ende November. Beim Spiel gegen Energie Cottbus konnte der SV Sandhausen keine Trendwende einleiten und verlor 0:1. Das Tor des Tages erzielte Tolcay Cigerci per Foulelfmeter in der 71. Minute.

SVS-Coach Kenan Kocak mischte seine Startelf ordentlich durch. Jeremias Lorch war nach seiner Sperre wieder zurück. Zudem standen Jonas Weik, Luca Zander, Dominic Baumann, Stanislav Fehler, Emmanuel Iwe und Sebastian Stolze von Beginn an auf dem Platz. Auf der Seite der Gäste spielten für die gesperrten Erik Engelhardt und Filip Kusic, Timmy Thiele und Tim Campulka. Und Henry Rorig und Niko Brettschneider ersetzen Tobias Hasse und Jonas Hofmann.

Cottbus mit den ersten Abschlüssen der Partie

Den ersten Abschluss der Partie in einer zähen Anfangsphase hatten die Gäste in der 9. Minute. Der Schuss von Lucas Copado ging aus spitzem Winkel knapp am SVS-Tor vorbei. Cottbus übernahm die Spielkontrolle und hatte in der Folge weitere Torabschlüsse, allerdings zunächst ohne Erfolg. Beispielsweise nochmal durch Copado in der 27. Minute. Der 21-Jährige traf zentral vor dem Tor den Ball nach einer flachen Hereingabe aber nicht richtig. Cottbus spielte besser zusammen, vom SVS gingen zu diesem Zeitpunkt keine ernstzunehmenden Offensivimpulse aus. Auch mit mehr Ballbesitz gegen Ende der ersten Hälfte gelang den Hausherren kein entscheidender Vorstoß. Stattdessen wirkte die Abwehrarbeit gegen den Tabellenzweiten, und es ging mit 0:0 am Hardtwald in die Pause.

SVS mit mehr Druck in der 2. Halbzeit

Direkt zu Beginn der zweiten Hälfte hatte der SV Sandhausen eine große Möglichkeit, in Führung zu gehen. Lorch köpfte nach einer Ecke an den zweiten Pfosten gewaltig in Richtung Tor. Energie-Keeper Elias Bethke konnte den Ball nur noch mit Mühe über die Latte lenken. Sandhausen wirkte deutlich mutiger und hatte mit der folgenden Ecke gleich wieder eine nennenswerte Chance: Der eingewechselte Justin Butler zielte auf die linke Ecke, Bethke und der Pfosten bewahrten die Gäste vor dem Rückstand.

Cottbus trifft zur Führung - SVS verpasst Ausgleich

Mitten in der starke Phase des SVS bekamen die Cottbuser einen Elfmeter zugesprochen.

Jonas Weik holte Lucas Copado an der Strafraumgrenze von den Beinen, Schiedsrichter Patrick Alt entschied auf Strafstoß. Tolcay Cigerci verwandelte in der 71. Minute sicher. Die Gastgeber bemühten sich danach weiter und hatten durch SVS-Stürmer Butler eine Riesenchance zum Ausgleich: Der 23-Jährige köpfte den Ball aber nur auf die Latte. Sandhausen bemühte sich und drückte nochmal auf den Ausgleich, allerdings erfolglos. Es blieb bei der unglücklichen und knappen 0:1-Niederlage der Sandhäuser gegen Energie Cottbus.

Die Kurpfälzer stehen mit 32 Punkten auf dem 18. Tabellenplatz, Cottbus ist mit 52 Punkten und Platz zwei mitten drin im Aufstiegsrennen. Am kommenden Spieltag ist der SV Sandhausen beim VfB Stuttgart II zu Gast (Sonntag, 30.3.). Energie Cottbus empfängt Erzgebirge Aue (Samstag, 29.3.).