Big Points im Tabellenkeller: VfB Stuttgart II ringt den SV Sandhausen nieder

Beim Spiel zwischen der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart und dem SV Sandhausen passiert lange Zeit nicht viel, dann wird es aber turbulent.

Der VfB Stuttgart II hat den SV Sandhausen am 30. Spieltag der 3. Liga mit 2:1 (0:0) besiegt und verlässt die Abstiegsränge. Für Sandhausen wird die Situation dagegen langsam prekär.

Die Zweitvertretung des VfB startete mit Stefan Drljaca statt Dennis Seimen zwischen den Pfosten. Die Geschichte der ersten Halbzeit ist schnell erzählt: Es passierte herzlich wenig. Spielfluss kam kaum zustande, eine gefährliche Torraumszene konnten weder die Schwaben noch der SVS kreieren. Die Stuttgarter bemühten sich zwar, konnten sich gegen die defensiv orientierten Gäste aber nicht durchsetzen. Folgerichtig ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Sandhausen wird stärker - und belohnt sich

In der zweiten Halbzeit waren nur drei Minuten gespielt, bis es den ersten gefährlichen Abschluss gab. Der Sandhäuser Linksverteidiger Jonas Weik schloss aus der Distanz ab, doch Drljaca parierte sicher zur Ecke. Der SVS wagte sich nun etwas mehr aus der Deckung. Wohl auch, weil ein Remis für die Mannschaft von Kenan Kocak angesichts der Situation im Abstiegskampf zu wenig war.

Trotzdem war Kampf weiter Trumpf. Alexander Groiß foulte den eingewechselten SVS-Akteur Stanislav Fehler und sah gelb. Eine Minute später unterband Luca Simnica einen VfB-Konter über Benjamin Boakye rustikal und wurde ebenfalls verwarnt.

Auf einmal ist Feuer drin

So wenig bislang vor den Toren geschehen war, so wild wurde es in der 67. Minute. Erst traf Sandhausen in Person von Lucas Wolf per 16-Meter-Schuss zur Führung. Nur eine Minute später besorgte Wahid Faghir den Ausgleich für die Schwaben, nachdem er von Jarzinho Malanga bedient worden war. Kurios war die Entstehung. Sandhausens David Otto hatte im Mittelfeld seinem am Boden liegenden Mitspieler Dominic Baumann den Ball an den Kopf geschossen und somit ungewollt den Angriff eingeleitet.

Der VfB blieb nun dran. Zunächst verpasste Faghir noch seinen zweiten Treffer, als er an SVS-Schlussmann David Richter scheiterte (84.). Zwei Minuten später aber drehte Mohamed Sankoh das Spiel für die Schwaben, als er nach Vorarbeit von Laurin Ulrich zum Siegtreffer traf. Sandhausen warf nun alles nach vorne, doch Drljaca hielt den Erfolg gegen Marco Schikora fest.

Die Stuttgarter stehen mit 37 Punkten auf Rang 16 und damit über dem Strich. Sandhausen hat fünf Zähler weniger auf dem Konto und gerät als Tabellen-18. immer mehr unter Druck. Stuttgart tritt am kommenden Samstag (05.04.25) um 14 Uhr bei Erzgebirge Aue an. Sandhausen empfängt einen Tag später den SC Verl (16:30 Uhr).