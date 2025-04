Heimpleite gegen Verl: Nächster Rückschlag für den SV Sandhausen

Am 31. Spieltag der 3. Liga hat der SV Sandhausen die nächste Niederlage kassiert. Vor heimischem Publikum unterlagen die Kurpfälzer dem effizienten SC Verl. Kurz nach dem Match tritt Trainer Kenan Kocak zurück.

Einmal mehr hat der SV Sandhausen großen Aufwand betrieben, steht aber mit leeren Händen da. Am 31. Spieltag der 3. Liga unterlag der SVS dem SC Verl mit 1:3 (1:1). Berkan Taz (22. Minute), Eduard Probst (69.) und Lars Lokotsch (89.) trafen für die Gäste, Dominic Baumann (28.) hatte zwischenzeitlich für den 1:1-Ausgleich gesorgt. Letztendlich geht der Sieg für den SCV in Ordnung, weil die Ostwestfalen effizienter waren. Sandhausen indes ließ gleich mehrere gute Chancen ungenutzt, die Situation im Abstiegskampf spitzt sich für den ehemaligen Zweitligisten immer mehr zu.

Zudem trat wenige Stunden nach der Partie Sandhausens Trainer Kenan Kocak zurück. Bis Saisonende übernehmen der Routinier Gerhard Kleppinger und der ehemalige Sandhausen-Profi Dennis Diekmeier Kocaks Amt gemeinsam.

Sandhausen trotzt dem Druck und startet aktiver

Der SV Sandhausen stand nach nur einem Punkt aus den letzten sieben Drittligaspielen und dem Abrutschen auf den Abstiegsrang 18 gegen die Gäste aus Ostwestfalen unter Druck. Die Mannschaft aus der Kurpfalz versuchte von Beginn an, das Spiel zu dominieren. Sie presste Verl sehr hoch und ließ die Gäste zunächst kaum zur Entfaltung kommen, konnte sich zunächst aber keine klaren Chancen erarbeiten.

Verl nutzt gleich seine erste Gelegenheit

Der SCV indes zeigte sich abgebrüht und ging mit seiner ersten Gelegenheit in Führung. Lokotsch setzte sich im Zweikampf mit Sandhausens Abwehrspieler Marco Schikora durch und scheiterte aus gut fünf Metern in halbrechter Position an SVS-Keeper David Richter. Der mitgelaufene Taz schob den Abpraller aus sieben Metern zum 0:1 ein (22.).

Dominic Baumann sorgt für den schnellen Ausgleich

Sandhausen antwortete schnell. Besar Halimi spielte einen Traumpass auf Luca-Milan Zander, der frei auf Verls Torhüter Philipp Schulze zulief und uneigennützig auf den mitgelaufenen Baumann querlegte, der zum 1:1-Ausgleich ins leere Tor traf (28.). In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitgehend, es fielen bis zur Pause keine weiteren Treffer.

Der SVS startete gut in die zweite Hälfte und erspielte sich früh zwei gute Möglichkeiten. Baumann spielte in der 55. Minute seinen Sturmpartner Viktor Granath stark frei, doch der Schwede scheiterte am stark reagierenden SCV-Keeper Schulze. Nur wenig später legte erneut Baumann für Halimi auf, der knapp am linken Pfosten vorbeischoss (56.). Auf der Gegenseite verzog Lokotsch nach Vorlage von Taz nur knapp (57.).

Eduard Probst trifft sehenswert aus der Distanz

Mit zunehmender Spieldauer wurde Verl aktiver - und das zahlte sich in der 69. Minute aus. Der starke Taz bediente den eingewechselten Probst am Sandhäuser Strafraum. Der Joker drehte sich, zog ab und der Ball schlug im rechten oberen Eck des SVS-Tores zum 1:2 ein.

In der Folge warf Sandhausen alles nach vorne, aber tief stehende Verler hatten meist wenig Mühe, ihr Tor zu verteidigen. Der SVS agierte zu einfallslos und oft nur mit langen Bällen, was wenig ergiebig war. Nach einem Eckball traf Lokotsch sogar noch zum 3:1-Endstand für die Westfalen, der aufgrund der besseren Chancenverwertung in Ordnung geht.

Jetzt warten die Löwen auf den SV Sandhausen

Für den SVS ist die Lage im Abstiegskampf der 3. Liga nach der Niederlage immer düsterer. Die Kurpfälzer bleiben mit 32 Zählern auf Rang 18. Der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz 16 beträgt bereits fünf Punkte. Verl weist nun als Sechster 49 Zähler auf.

Für beide Teams geht es bereits am Mittwoch (09.04.2025, 19 Uhr) weiter. Der SC Verl hat ein Heimspiel gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund, Sandhausen muss beim TSV 1860 München ran.