Am 28. Spieltag der 3. Liga trifft der SV Waldhof Mannheim um 19:00 Uhr auf den SV Sandhausen. Für beide Teams ist es ein wichtiges Spiel im Kampf gegen den Abstieg.

Nur zwei Punkte trennen den SV Sandhausen in der Tabelle aktuell von Waldhof Mannheim auf Platz 18. Doch nicht nur die tabellarische, sondern auch die geografische Nähe der beiden Vereine verspricht "eine gewisse Brisanz in der Partie", wie es Sandhausen-Trainer Kenan Kocak beschreibt. Zum Auswärtsspiel nach Mannheim muss seine Mannschaft eine Strecke von nur knapp 25 Kilometern zurücklegen.

Beide Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg

Am vergangenen Wochenende holte Sandhausen einen Punkt gegen den Tabellenletzten aus Unterhaching. Doch mit dem 2:2 war das Team nicht zufrieden. Das sind "eher zwei verlorene Punkte", sagte SV-Mittelfeldspieler Besar Halimi nach der Partie. Nach sieben Niederlagen in den vergangenen zehn Spielen wären drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg wichtig gewesen. Im Moment befindet sich die Mannschaft auf Platz 14 in der Tabelle. Nur einen Punkt vom ersten Abstiegsplatz entfernt.

Der SV Waldhof Mannheim musste jüngst einen Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib hinnehmen. Nach zwei Siegen und einem Unentschieden gab es am vergangenen Spieltag wieder eine Niederlage. Das 0:1 gegen Rot-Weiss Essen war doppelt bitter. Sowohl Mittelfeldspieler Adrian Fein als auch Arianit Ferati sahen während der Partie ihre fünfte gelbe Karte und sind damit gegen Sandhausen gesperrt. Nachdem Trainer Bernhard Trares in den vergangenen vier Spielen immer auf dieselbe Startelf setzte, muss er gegen Sandhausen sein Mittelfeld neu besetzen. Sicher ist bereits, dass Julian Rieckmann auf dem Platz stehen wird.

Trares: "Man braucht einen sehr guten Tag"

Für beide Teams kann das Spiel eine Chance sein, ein Zeichen im Abstiegskampf zu setzen. Sandhausen-Trainer Kocak stimmt die Vorbereitung seiner Mannschaft positiv, doch er weiß auch, dass sie lernen muss, "das in Ergebnisse umzumünzen". Im Moment gelinge ihnen das nicht. "Ich bin dennoch immer stärker davon überzeugt, dass wir diesen Erfolg bald sehen", so Kocak.

Mannheim könnte mit einem Sieg den SV Sandhausen in der Tabelle überholen. Die Mannschaft von Trainer Trares will die "Wucht" nutzen, die sie im eigenen Stadion mit den Fans im Rücken hat. "Man braucht an dem Tag einfach einen sehr guten Tag", so Trares, "wir fokussieren uns auf unser Spiel und das wird sicherlich der Schlüssel sein, dass wir da die nötigen Punkte holen."