Schwaches Sandhausen kassiert gegen Wiesbaden zweite Niederlage in Serie

Zum Abschluss des 25. Spieltags in der 3. Liga hat der SV Sandhausen gegen Wehen Wiesbaden in einer recht ereignisarmen Drittliga-Partie im eigenen Stadion verloren.

Für den SV Sandhausen bedeutet die 0:1-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden die vierte Pleite im sechsten Liga-Spiel des Jahres 2025. Im Sandhäuser Stadion am Hardtwaldt erzielte Moritz Flotho in der 28. Minute das einzige Tor am späten Sonntagabend.

Sandhausen in der Offensive zu schwach

In der ersten halben Stunde der Partie passierte so gut wie nichts. Keines der beiden Teams hatte nennenswerte Offensivaktionen. Umso überraschender die Führung für die Gäste: Flotho zog von der linken Strafraumkante einfach mal ab und brachte den Ball rechts unten im Tor unter (28.). SVS-Keeper David Richter streckte sich vergeblich. Vom Team von Trainer Kenan Kocak, der wegen einer Roten Karte aus dem Spiel gegen Dortmund nicht im Innenraum sein durfte, kam in der ersten Halbzeit offensiv gar nichts.

Keeper David Richter bester Mann bei Sandhausen

Nach der Halbzeitpause zeichnete sich ein ähnliches Bild. Die Gastgeber blieben in der Offensive viel zu harmlos. Die Gäste hätten in der 49. Minute auf 2:0 erhöhen können. SVS-Torhüter Richter parierte einen Flachschuss des auf ihn zulaufenden Fatih Kaya jedoch reaktionsschnell. Der SV Sandhausen konnte in der Folge weiter viel zu selten Torgefahr entwickeln. Zwar kamen sie in den letzten zwanzig Minuten zu einer Reihe von Eckbällen. Diese waren aber für die Gäste leicht zu verteidigen.

Nach einer SVS-Ecke hatte Wiesbaden die größte Chance der zweiten Hälfte (73.). Thijmen Goppel überlief im Konter auf der linken Seite die Sandhäuser Eckenabsicherung und passte den Ball auf den freistehenden Tarik Gözüsirin, der eigentlich nur hätte einschieben müssen. Sandhausen-Keeper Richter zog aber blitzschnell seinen Fuß hoch und verhinderte das nächste Gegentor. So blieb es bei der knappen 1:0-Führung der Wiesbadener, die bis zum Schlusspfiff Bestand hatte.

Sandhausen in Ingolstadt, Wiesbaden gegen Aue

Durch die Niederlage muss sich Sandhausen in der Tabelle weiter nach unten orientieren. Mit weiter 28 Punkten hat der SVS nur noch drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, auf dem nun der VfB Stuttgart II steht. Am kommenden Samstag (14 Uhr) muss der SVS beim FC Ingolstadt antreten. Wiesbaden bleibt mit jetzt 37 Punkten auf Rang neun. Am nächsten Spieltag empfängt Wehen Erzgebirge Aue (Samstag, 14 Uhr).