Chris Führich vor DFB-Debüt: "Hellwach und überglücklich"

VfB Stuttgarts Offensivmann Chris Führich ist in der Form seines Lebens. Der aktuell beste Vorbereiter der Liga kann sich erstmals im DFB-Trikot auf internationaler Bühne beweisen.

Ohne ihn wären es einige Tore weniger auf dem Konto des VfB Stuttgart. Fünf hat er vorbereitet, zwei selbst geschossen: Führich ist neben dem überragenden Guirassy zum verlässlichen Punktegarant bei den Schwaben geworden. Und das nach nur sieben Spieltagen. Lange fehlte ihm die Konstanz. Führichs Talent war oft unberechenbar. Doch jetzt hat es Klick gemacht. Den aktuellen Erfolgslauf kann der 25-jährige Flügelspieler selbst kaum fassen: "Es ist schon Wahnsinn, was da aktuell passiert. Es ist unbeschreiblich."

Nationalmannschaftsdebüt: "Unbeschreibliche Freude"

Die Belohnung für Führichs Leistungssteigerung und seine neue Konstanz beim VfB Stuttgart: der Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann und die Nominierung für die Fußballnationalmannschaft. Ein Moment, den Führich so schnell nicht mehr vergessen wird. Nach Josha Vagnoman am Ende der vergangenen Saison wurde nun erneut ein VfB Spieler zur Nationalmannnschaft eingeladen.

"Ich war total überrascht und sofort hellwach. Ich bin überglücklich und konnte es kaum glauben."

Nominierungsvorbote: Nagelsmann fragt nach Führichs Handynummer

Ganz überraschend war der Anruf von Nagelsmann für Führich nicht mehr. Denn schon vor der Nominierung erkundigte sich der Bundestrainer bei VfB-Coach Hoeneß nach Führichs Nummer. Um sicherzugehen, dass Führich bei einem Anruf auch rangeht, informierte ihn Hoeneß im Vorfeld. Nach dem Anruf, war die Freude bei Führich laut VfB-Coach Hoeneß riesig: "Er hat sich gefreut, wie ein kleines Kind und hat jetzt spannende zehn Tage vor sich."

Nagelsmann freut sich schon auf die neue Energie des VfB-Dribblers. Die leuchtenden Augen eines jungen Spielers, der zum ersten Mal für sein Land auf den Platz laufen darf, sind laut Nagelsmann ganz besondere Momente. Für die Schwaben ist der temporeiche Offensivspieler bereits ein großer Gewinn, jetzt soll Führich auch dem DFB-Team frischen Wind bringen.

Extraschichten für den Erfolg

Der aktuelle Erfolg ist Führich nicht zugeflogen. In zahlreichen Extraschichten und einer verkürzten Sommerpause erkämpft sich der in Castrop-Rauxel geborene Offensivspieler das neue Leistungsniveau. Anstatt in den Urlaub zu gehen, hat Führich zusammen mit einem Individualtrainer an seinen Schwächen gearbeitet.

Dieser Einsatz zahlt sich jetzt aus: Führich ist stabiler, überzeugt mit besseren Abschlüssen und einem stärkeren Zweikampfverhalten. Mit dieser neuen Kontinuität hat er sich zu einem der Top-Spieler beim VfB gemausert.

Erste Bewährungsprobe gegen die USA

Bereits am Sonntagabend (8. Oktober) hat sich das DFB-Team in Frankfurt getroffen, um am Montag nach Boston in die USA zu fliegen. Damit startet auch für Chris Führich das Abenteuer Nationalmannschaft: "Ich freue mich mega, mega auf das Team, das ist für mich unbeschreiblich, ich freue mich riesig drauf."

Zwei Länderspiele stehen auf dem Programm: Am 14. Oktober (02:00 Uhr) gegen die USA und drei Tage später am 17. Oktober (02:00 Uhr) gegen Mexiko. Ob Führich zum Einsatz kommt, ist noch unklar. Gegen die USA könnte er sich aber bei seinem Länderspieldebüt erstmals im DFB-Trikot beweisen.

+++ Die neue Folge DEIN VfB auf YouTube +++