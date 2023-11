Fan-Stimmen zum Länderspiel: "Die Türkei hat verdient gewonnen."

per Mail teilen

Die Türkei hat das Länderspiel gegen Deutschland am Samstagabend 3:2 für sich entschieden. Der Mainzer Fußballverein FC Aksu mit Reaktionen zum Spiel.

Die Stimmung ist nach dem Sieg der Türkei im Länderspiel gegen Deutschland (3:2) bestens, die Freude und der Stolz sind spürbar. In Mainz hat die Mannschaft des türkischen Fußballvereins FC Aksu Mainz das Spiel verfolgt.

Freude bei den Fans der Türkei

Die Männer sind beeindruckt von der Einstellung, der Mentalität und dem Kampfgeist, den die Türkei gegen den Favoriten Deutschland gezeigt hat. Viele hier haben türkische Wurzeln, deshalb ist die Freude über den Sieg der türkischen Mannschaft groß: "Ergebnis passt meinerseits und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, zuzuschauen. Verdienter Sieg."

"Verdienter Sieg für die Türkei"

"Es war ein mega geiles Spiel und ich würde aber auch sagen, verdient gewonnen." Es sei schade für die Deutschen, meint der Kassenwart des FC Aksu: "Aber die Türkei war einfach besser als die Deutschen." "Sehr viel Emotion, sehr viel Begeisterung. Man hat gemerkt, dass die Türken wirklich das Spiel gewinnen wollen. Und das haben wir auf dem Platz gezeigt", meint ein Spieler. Es sei ein spannendes Spiel gewesen, beide Mannschaften hätten gekämpft und es sei wichtig gewesen, dass es ein faires Spiel war, lautet ein anderes Fazit.

DFB-Präsident präsentiert das Ziel für die Heim-EM

Während die einen den Sieg genießen, blickt der DFB einen Tag nach der Niederlage schon nach vorne. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat trotz des 2:3-Rückschlags gegen die Türkei das Finale als Ziel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM 2024 ausgegeben. "Wir spielen ein Turnier im eigenen Land", sagte Neuendorf am Sonntagmorgen der "Bild". Da müsse das Erreichen des Endspiels "der Anspruch" sein. Das Vertrauen in Bundestrainer Julian Nagelsmann, der im September Hansi Flick abgelöst hatte, sei "wirklich groß". Nagelsmann hatte nach dem Spiel am Samstagabend seine Spieler und deren Qualität verteidigt. "Das Thema Weltklasse kann ich nur unterstreichen", sagte Neuendorf. "Ich glaube, dieser Kader ist erstklassig besetzt, und wir müssen uns da international überhaupt nicht verstecken."

EM-Finale Deutschland - Türkei?

Die türkische Mannschaft ist bereits für die Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Auch darüber sind die Fußballer des FC Aksu glücklich: "Es sind große Mannschaften dabei, große Länder dabei. Aber von der Qualität her denke ich, die Türkei gehört auf jeden Fall mit dazu." Und dann könnten beide Länder ja wieder aufeinandertreffen: "Ich freue mich einfach auf die EM und hoffe, dass wir uns wiedersehen." Deutschland gegen die Türkei ist ein besonderes Fußballspiel für die Fußballer des FC Aksu Mainz. Für viele ist diese Paarung sogar das "Traumfinale" bei der kommenden EM.